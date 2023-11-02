تفاصيل أزمة أمين عمر ولجنة الحكام

أعرب أمين عمر الحكم الدولي، عن غضبه من لجنة الحكام باتحاد الكرة لتجاهل الإشادة به أو الاتصال به بعد مستواه الجيد الذي قدمه بلقاء الترجي والوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وعلى الرغم من إشادة جميع خبراء التحكيم بكافة القنوات الفضائية بأداء الطاقم المصري في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الترجي والوداد، إلا أن لجنة الحكام تجاهلت الطاقم تمامًا، حتى وأن أعضاء اللجنة لم تتصل بأمين عمر لإبلاغه بعودته للمباريات.

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وتفكر لجنة الحكام جديا بعد تدخل أعضاء اتحاد الكرة بعودة أمين عمر للمباريات بعد الإيقاف الذي تعرض له عقب مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري.

وأكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، خلال حديثه مع بيريرا رئيس لجنة الحكام، أن أمين عمر يقدم أداء أكثر من رائع بالبطولات الأفريقية وليس من المعقول أن يتم إيقافه محليًا.

وقام أمين عمر بإدارة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نصف نهائي بطولة دورى السوبر الأفريقى.

ويضم الطاقم المصرى كلا من، أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثان، ومحمود البنا حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو ومحمد عادل حكم فيديو مساعد.

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، معاقبة ثلاثة حكام بالإيقاف عن المشاركة في إدارة مباريات الدوري الممتاز، بعد ارتكابهم أخطاء تحكيمية مؤثرة خلال مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

والحكام الثلاثة هم: أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، وحمادة القلاوي حكم مباراة فاركو والمصري، وأحمد جمال حكم مباراة إنبي وطلائع الجيش.

وقام فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام على شرح الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها الحكام الثلاثة، خلال ندوة تحليل أداء الحكام بحضور محمد فاروق نائب رئيس اللجنة أعضاء لجنة الحكام.

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مدة إيقاف الحكام الثلاثة

ولم تعلن لجنة الحكام عن مدة إيقاف الحكام الثلاثة، إلى أن مصدر بلجنة الحكام أكد لفيتو عن الحكام الثلاثة لن يتم إيقافهم لمدة متساوية، ولكن عقوبة الإيقاف ستتفاوت فيما بينهم وفقا لحكم الخطأ الذي ارتكبه كل منهم، لافتا إلى أن فترة الإيقاف ستتدرج بين مباراتين إلى أربع مباريات.

انتقد مجلس ادارة اتحاد الكرة، مقترح التصنيف الذي وضعه فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، للحكام قبل انطلاق الموسم.

وجاء انتقاد اتحاد الكرة لبيريرا بعد رسوب 5 حكام في اختبارات اللياقة البدنية وهم يعدون من أفضل حكام الدوري الممتاز.

وشهدت الاختبارات التي أقيمت أمس بالملعب الخاص بأحد الملاعب بمدينة نصر، سقوط خمسة حكام كبار في اختبارات اللياقة البدنية “كوبر” للمرة الثانية وهم: محمد الحنفي - محمد الصباحي - محمود عاشور - حسام عزب - خالد جمال الغندور.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن هؤلاء الحكام لن يتمكنوا من إدارة أي مباراة بالدوري الممتاز وهو ما سيوضع مباريات الدوري في أزمة خاصة وأن بيريرا وضع أسماء معينة لادارة القسم الأول لدوري الأضواء، فضلا عن قراره بإيقاف أمين عمر.

و كشف الحكم الدولي المونديالي السابق جهاد جريشة، عن مصير الحكام الخمسة الذين رسبوا للمرة الثانية في اختبارات اللياقة البدنية “كوبر”، التي أقيمت أمس الأحد بأحد الملاعب بمدينة نصر.

وأكد جهاد جريشة أن هؤلاء الحكام لن يتمكنوا من المشاركة في إدارة أي مباريات محلية سواء في الدوري الممتاز أو الدرجات الأدنى، ما لم يتمكنوا من تخطي اختبار اللياقة البدنية وفقا للوائح الفيفا.

وتابع جريشة أن الفيفا حدد فترة من 30 إلى 45 يوما أمام الاتحادات الأهلية من أجل إعادة اختبارات اللياقة البدنية للحكام الراسبين فيها، على أن يحرم هؤلاء الحكام من المشاركة في إدارة أى مباريات محلية.

اختبارات اللياقة البدنية للحكام

وحصلت فيتو على نتائج الإعادة لـ اختبارات اللياقة البدنية للحكام المرشحين للقائمة الدولية للموسم الجديد 2022 - 2023.

وشهدت الاختبارات التي أقيمت بالملعب الخاص بأحد الملاعب بمدينة نصر، سقوط خمسة حكام كبار في اختبارات اللياقة البدنية “كوبر” للمرة الثانية وهم: محمد الحنفي - محمد الصباحي - محمود عاشور - حسام عزب - خالد جمال الغندور.