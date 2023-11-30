فاروق: لم تصل إلينا أي تعديلات على قانون التحكيم وهذه سلبيات الكارت الأخضر

أكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام، أنه لم تصل أى تعديلات رسمية على قانون التحكيم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، على قناة الزمالك: "تطبيق الطرد 10 دقائق وهو ما يسمى بالكارت الأخضر ليس في صالح التحكيم من وجهة نظري".

وأجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، استبيان من أجل وضع خطة لتطوير التحكيم خلال الفترة من 2024 إلى 2026.

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تكون الاستبيان من نموذجين، الأول لجميع الحكام والمساعدين، المقيمين والمدربين المسجلين في "قاعدة بيانات التحكيم المحلية"، والثاني لأعضاء لجان المناطق في 26 منطقة شملت جميع أنحاء الجمهورية.

ومن خلال البيانات المحصلة تم وضع الخطة الاستراتيجية الرئيسية للتنظيم والتعليم وتطوير التحكيم والخطط العملية والأهداف الناتجة عنها.



وكانت اللجنة قامت بتقسيم مناطق الجمهورية، لـ 5 قطاعات، كل قطاع لديه مسؤول من أجل تطوير التحكيم المصري، وشرح الخطة لكل المناطق من أجل تنفيذ الأفكار التي تم وضعها.

فيما قدمت لجنة الحكام شكوى لاتحاد الكرة ضد ياو أنور لاعب الإسماعيلي، بعد الإستوري الذي نشره اللاعب بعد خسارة فريقه أمام بيراميدز بالجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ونشر ياو أنور ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قال فيها: أرجوا من رابطة الأندية المحترفة توفير رواتب الحكام لأنهم يحصلون عليها قبل المباراة.

وقرر اتحاد الكرة إحالة ياو أنور، إلى لجنة الانضباط، للتحقيق معه فيما صدر منه تجاه الحكام.

تصريحات ميدو

فيما أكد أحمد حسام ميدو أن سذاجة لاعبي الإسماعيلي وراء الخسارة من بيراميدز في الدوري.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا ألوم إيهاب جلال على خسارة الإسماعيلي من بيراميدز، سذاجة بعض لاعبي الإسماعيلي سبب الخسارة".

وأضاف: "محمد هاشم ارتكب خطأ ساذجا، وتعرض لطرد غير مبرر أثر سلبا على الفريق".

وواصل: “لا ألوم على التحكيم ولم يرتكب التحكيم أي خطأ أثر على نتيجة مباراة الإسماعيلي وبيراميدز”، مشيرًا إلى "أن سذاجة لاعبي الإسماعيلي كلفتهم الخسارة أمام بيراميدز".

ورفض أحمد حسام ميدو فكرة رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي في الفترة المقبلة.

وتابع ميدو: "رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي ستكون بداية الانهيار بالنسبة للدراويش".

وأضاف: "إيهاب جلال صعبان عليا مجهوده، سذاجة بعض اللاعبين وراء خسارة فريقه من بيراميدز".

واختتم: "إيهاب جلال لازم يستمر ويكمل بيعمل كل حاجة صح ولكن مع الأسف، بعض اللاعيبة بتساهم في الخسارة".