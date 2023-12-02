السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الأونروا: هجوم إسرائيل على جنوب غزة قد يدفع مليون فلسطيني نحو الحدود المصرية

الهجوم البري على
الهجوم البري على غزة، فيتو

الهجوم البري على قطاع غزة، حذرت وكالة الأونروا، في بيان صادر عنه اليوم السبت، من  أن الهجوم الإسرائيلي على جنوب القطاع، قد يدفع مليون مواطن فلسطيني  للهروب إلى الحدود المصرية.

 

نتنياهو يكشف أهداف إسرائيل من الحرب البرية على غزة

وكشفت تقارير إعلامية عن وجود خطط إسرائيلية لشن هجوم على جنوب قطاع غزة، وذلك بهدف مطاردة كتائب القسام، كما يزعمون.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه كان على اتصال يومي مع البيت الأبيض، وتم مضاعفة عدد الأسرى الذين تم الإفراج عنهم.

Advertisements

 

وزعم نتنياهو أن جيش الاحتلال دمر 400 هدف لحركة حماس، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى يتم تحديد كافة الأهداف التي حددتها للحرب البرية  على غزة.


وفي وقت سابق كشفت تقارير عبرية، اليوم السبت، عن خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات العسكرية مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس - خلال الفترة القادمة في قطاع غزة.

 

وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال، أن جيش الاحتلال بدأ يركز خططه في الحرب على اغتيال قادة حماس سواء في قطاع غزة أو في أي منطقة حول العالم.

 

وشكل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحدة عسكرية أطلق عليها اسم "نيلي"، وذلك بهدف  تتبع واغتيال قادة حركة حماس في داخل وخارج فلسطين.

 

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، تقريرًا يكشف خطة إسرائيل لاغتيال قادة حركة حماس في جميع أنحاء العالم، بمجرد انتهاء حربها في قطاع غزة.


العدوان الإسرائيلي على غزة

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر وكالات الاستخبارات بوضع خطط لاغتيال كبار قادة حماس، الذين يعيشون خارج غزة "في أي مكان بالعالم".

 

ومع ذلك، فإن "القيام بذلك على الأراضي القطرية أو التركية كان من الممكن أن يؤدي إلى توتر أو نسف الجهود الدبلوماسية لتحرير الأسرى، مما أدى إلى تأجيل الفكرة"، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

 

وفي السياق ذاته ادعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها لا تريد الاستحواذ على أراضي قطاع غزة.

txt

سرايا القدس تعلن استهداف 7 آليات إسرائيلية في الهجوم البري على غزة

txt

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التالية من الهجوم البري على غزة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهجوم البري على قطاع غزة غزة الأونروا الحدود المصرية العدوان الاسرائيلي علي غزة

مواد متعلقة

قبل نهاية الهدنة، رئيس أركان جيش الاحتلال يصدق على خطة مواصلة الهجوم البري

سرايا القدس تعلن استهداف 7 آليات إسرائيلية في الهجوم البري على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التالية من الهجوم البري على غزة

الأكثر قراءة

تعليق نبيل الحلفاوي على تعادل الأهلي أمام يانج أفريكانز

الأهلي يتجه للقاهرة بعد خوض لقاء يانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا (صور)

كشف حساب الرئيس السيسي في دبي (فيديو وصور)

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

أسرار برلنتي عبد الحميد من الزواج بعبد الحكيم عامر للانتقام من نجيب محفوظ! (فيديوجراف)

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة المناخ بدبي

أخبار مصر اليوم: خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الجاري.. وإعفاء الطلاب الفلسطينيين في الأزهر من المصروفات الدراسية

Advertisements

منوعات

المزيد

المخدرات والأسلحة الأكثر تهريبا في مطار القاهرة واختفاء عمليات الذهب في نوفمبر

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

طرائف وغرائب، انقطاع الكهرباء في مباراة جالطة سراي وبنديك سبور بالدوري التركي (فيديو)

قنصل مصر العام بألمانيا: الناخبون قطعوا مسافة كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

المزيد

انفوجراف

أسرار برلنتي عبد الحميد من الزواج بعبد الحكيم عامر للانتقام من نجيب محفوظ! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء البرد الشديد وماذا كان يفعل النبي خلال الشتاء

الإفتاء توضح الأدلة على مشروعية الهدية والحث على قبولها

ما حكم الشرع في احتكار العملة الأجنبية؟ المفتي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية