السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يسقط طائرة مسيرة تابعة له بالقرب من حدود لبنان

جيش الاحتلال يسقط
جيش الاحتلال يسقط طائرة مسيرة، فيتو

قال جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، إنه أسقط طائرة مسيرة تابعة له في منطقة الأغوار الشمالية بسبب تعرضها لخلل فني.

إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال


جاء ذلك في بيان للجيش، بعد دوي صافرات الإنذار في منطقة الناصرة والعفولة (شمال) وسماع أصوات انفجارات.


وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس": "متابعة لدوي صافرات الإنذار في منطقة الأغوار الشمالية: قامت طائرة حربية باعتراض طائرة مسيرة تابعة للجيش، بعد رصد خلل فني فيها حيث تم تفعيل الإنذارات نتيجة هذا الاعتراض".

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تصعيد بين حزب الله وجيش الاحتلال


وأضاف: "نُفذت عملية الاعتراض بشكل مدروس ولا توجد خشية من وقوع حادث أمني".
وتشهد منطقة الحدود الشمالية في إسرائيل توترا متزايدا على خلفية تبادل القصف بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، تزامنا مع انهيار الهدنة الإنسانية بقطاع غزة واستئناف القتال.
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه هاجم بالطائرات المسيرة وقذائف الهاون والمدفعية "بنى تحتية" لـ"حزب الله" في الأراضي اللبنانية.
وتابع في بيان: "تم رصد عدد من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية قبل قليل على عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، والجيش يهاجم مصادر إطلاق النار".

من جانبه، أعلن "حزب الله" في عدة بيانات، اليوم السبت، عن استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي، وعدد من مواقع تمركزه قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
 

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