السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع ثنائي أجنبي بعد اختبارهما

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الزمالك،  كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر موقف الثنائي الأجنبي الذي تعرض للاختبار مع فريق 2003، تمهيدا للتعاقد معهما  لدعم الفريق الأول كعناصر محترفة تحت السن في حال حل أزمة وقف القيد.

وكان مصدر داخل نادي الزمالك أكد لـ فيتو أن هناك ثنائيا أجنبيا تحت السن، ظهير أيسر جزائري ومتوسط ميدان نيجيري يقضيان فترة معايشة مع فريق 2003 لاختبار مستواهما قبل التعاقد معهما في الميركاتو الشتوي المقبل حال حل أزمة وقف القيد.

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نادي الزمالك

وقال المصدر إن الزمالك قرر توجيه الشكر للثنائي الأجنبي ، نظرا لعدم اقتناعه فنيا بمستوى اللاعبين بعد خوضهم فترة معايشة مع فريق 2003.

وأشار إلى أن مستوى الظهير الأيسر الجزائري جيد من الناحية الفنية، ولكنه لن يقدم إضافة للفريق الأول في الوقت الحالي، بينما ظهر وسط الميدان النيجيري بمستوى أقل من المتوقع.

ويعاني الزمالك من أزمة وقف القيد ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لحلها قبل انتقالات يناير المقبلة لدعم الفريق الأول بالصفقات. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة نظيره سوار الغيني غدا الأحد على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني 

وتقام مباراة الزمالك وسوار الغيني غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني 

وتنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وعُقد ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

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وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق سوار زيه باللون الأزرق " القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الغيني 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب أفريقي أبونجيل توم.

الزمالك وسوار الغيني 

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

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