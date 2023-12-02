السبت 02 ديسمبر 2023
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حوادث

والتصريح بدفن شقيقهما..

حاولت قتلهما بحقن الأنسولين، تسليم الطفلتين ضحيتي والدتهما لجدهما بالقليوبية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تسلم خال الأطفال الذين تعرضوا لمحاولة إنهاء حياتهم عن طريق حقنهم بجرعات أنسولين من خلال أمهم.

 

وتسلم شقيق الأم والجد الطفلتين ملك أحمد عرفان ٦ سنوات، وأسينات أحمد ٥ سنوات، كما صرحت النيابة بدفن الطفل مالك أحمد سنة ونصف. 

 

وأمرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بقتل أطفالها الثلاثة من خلال حقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر.

 

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وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارًا من الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود إخطار من مستشفى مجاهد نصار، بوصول 3 أطفال أشقاء "ملك أحمد عرفان" 6 سنوات، و"أسينات أحمد" 5 سنوات، و"مالك أحمد" عام ونصف، مصابين بحالة إعياء شديد، وتوفي الطفل "مالك" أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لهم إثر إصابتهم بهبوط حاد في الدورة الدموية.

 

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وقررت والدتهم "منال.ا" 27 عامًا - ربة منزل، إصابة أطفالها بحالة إعياء عقب تناولهم سندوتشات ومشروبات بأحد المطاعم بدائرة القسم.

 

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، حيث أكدت التحريات عدم صحة أقوال والدة الأطفال الثلاثة، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، وتبين من التحقيقات مع المتهمة أنها على خلافات دائمة مع زوجها الذي يعمل بالخارج، وأنها قررت التخلص من نفسها ومن أطفالها الثلاثة، انتقامًا من زوجها، فقامت بحقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر، ولكن خاب تخطيطها الشيطاني ولم تموت.

 

فذهبت مسرعة بهم للمستشفي لإنقاذ حياة أطفالها ولكن القدر سبقها ومات طفلها الأصغر "مالك"، وتم إنقاذ حياة الآخرين" ملك وأسينات" وتم القبض عليها أثناء محاولتها الهرب من مستشفى مجاهد نصار بعد علمها بوفاة نجلها الأصغر، واعترفت المتهمة في أقوالها بارتكاب الواقعة، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

 

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إدارة البحث الجنائى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اللواء نبيل سليم مركز شرطة قليوب مدير أمن القليوبية

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