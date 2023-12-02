مصرع وإصابة شخصين خلال حفر خزان صرف صحي بالمنيا
لقي عامل مصرعه، فيما أصيب شخص آخر، أثناء أعمال حفر خزان صرف صحي داخل منزل بإحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصاب الي المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.
وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع عامل وإصابة آخر أثناء حفر خزان صرف صحي بإحدى قري مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلي موقع البلاغ، حيث تبين أثناء قيام عاملين اثنين بأعمال حفر خزان صرف صحي بمنزل أحد المواطنين بإحدي قري بني مزار، أنهار عليهما جدران الخزان، ما تسبب في سقوطهما داخل الحفرة.
ونجح رجال الحماية المدنية بمساعدة الأهالي في انتشال العاملين، وهما: «ح. ى. ر» 30 سنة «توفي»،، وإصابة «م.أ.م» 22 سنة.
وتم نقل المصاب إلي مستشفي التكامل بقرية الشيخ فضل، ونقل جثة المتوفى إلي مشرحة مستشفي بني مزار، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
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