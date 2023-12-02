أبرز الأعمال الفنية الجديدة على منصة شاهد في ديسمبر

منصة شاهد، تقدم منصة شاهد خلال شهر ديسمبر عددا من الأعمال الجديدة والمتنوعة ما بين الدراما التليفزيونية والأفلام والبرامج، ومن أبرز الأعمال التي سيتم عرضها على المنصة خلال شهر ديسمبر الجاري:

القضاء - الموسم الأول

مسلسل قادم إلى شاهد تدور أحداثه حول محامية شجاعة تدعى جيلين تتغير حياتها هي والنائب العام ألغاز عندما يضطران للعمل معا للتحقيق في جريمة قتل، والمسلسل من بطولة النجوم: كان اورجنجي اوغلو، بينار دنيز، حسين عوني دانيال، والمسلسل سيعرض غدًا ٣ ديسمبر.

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تحت الشجرة

فيلم سيعرض ٧ ديسمبر، ويدور حول انجذاب، مشاجرات، إنكار واتصال عميق في ظلال الأشجار، حيث يمر عمال الحصاد الصيفي بكل ذلك خلال محاولاتهم لفهم بعضهم البعض، وهو من بطولة النجوم: عبد الحق المرابطي، فدي بن عاشور.

عرابة بيروت

يعرض المسلسل ابتداء من ١٥ ديسمبر الجاري عبر منصة شاهد، ويتولى الكاتبان مازن طه ونور شيشكلي كتابة وتأليف النص لمسلسل عرابة بيروت، ومن إخراج فيليب الأسمر، ويشارك فى البطولة عدد من الفنانين منهم: الفنان السوري مهيار خضور، الفنانة الكويتية من أصول مصرية نور الغندور والفنانة اللبنانية جوليا قصار، والفنانة نادين الراسي التي انضمت مؤخرًا للعمل، وترصد أحداث مسلسل عرابة بيروت عددًا من القضايا التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت فى حقبة الخمسينيات والتي شغلت الرأي العام وقتها، بما فيها حكايات عن رجال المال والسياسية وسيطرة النفوذ.

فيلم بحبك

وهو فيلم قادم إلى شاهد ومن المقرر عرضه يوم ١٦ ديسمبر، وتدور أحداث الفيلم حول شاب متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين وتتخلل الأحداث عدد من المشاهد الرومانسية والكوميدية، والفيلم بطولة وتأليف وإخراج الفنان تامر حسني، وتشاركه البطولة كل من هنا الزاهد، هدى المفتي، شهد الشاطر، مدحت تيخة، عالية راشد وغيرهم من النجوم.