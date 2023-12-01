السينمات تستقبل فيلم "حوجن" في هذا الموعد

عقب عرضه بافتتاحية مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تستعد دور العرض الخليجية لاستقبال فيلم "حوجن" من توقيع المخرج ياسر الياسري.

فيلم حوجن

إذ قررت الشركة المنتجة للعمل طرحه تجاريا فى 4 يناير 2024 بسينمات الخليج، ويأتي الفيلم من تأليف الكاتب الروائي إبراهيم عباس، وبترجمة ياسر بهجت.. ويقول الكاتب عن الفيلم بأنه ينسج قصة حب وغموض بين نسب ملكي فى عالم الجن والإنس، ويأتي من بطولة براء عالم، تور الخضراء، العنود سعود، محسن منصور، نايف الظفيري، منصور آش وشيماء الطيب.

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وكان علق المونتير المصري عمرو عاكف على مشاركته في الفيلم، قائلا: "مشروع كبير وكان حلم وتحدي بالنسبة ليا.. شكرا أخي وصديقي المخرج الكبير ياسر الياسري إلى أي حاجة حلوة فالفيلم هو السبب فيها ومجهود جبار من مخرج بيحب كل تفصيلة".

أفلام مهرجان البحر الأحمر

يشار إلى أن بعد عرض جوجن بمهرجان البحر الأحمر، يستعد المهرجان لعرض إصدارات سينمائية كثيرة بقسم الروائع العربية وأبرزهم؛ فيلم “شماريخ” للمخرج عمرو سلامة وفيلم " أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس، ويعرض بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية، وهجان للمخرج المصري ابو بكر شوقي، وخالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة في (عرض عالمي أول) للمخرج: جمال كتبي، وفيلم أحلام العصر في (عرض عالمي أول) للمخرج فارس قدس وثلاثة في (عرض عالمي أول) للمخرجة نايلة الخاجة وحوجن في (عرض عالمي أول) للمخرج ياسر الياسري ووحشتيني للمخرج تامر رغلي وناقة للمخرج مشعل الجاسر وفيلم أمس بعد بكرة في (عرض عالمي أول) للمخرج عبد الغني الصائغ، وفيلم أنا الاتحاد في (عرض عالمي أول).