زلزالان بقوة 5 درجات يضربان أرخبيل جوادلوب الفرنسي

ضرب زلزالان بقوة تزيد على 5 درجات السبت، أرخبيل جوادلوب الفرنسي، بحسب مرصد البراكين والزلازل المحلي، دون تسجيل أضرار جسيمة أو ضحايا على الفور.

زلزال أرخبيل جوادلوب الفرنسي

وفي الساعة 8:48 صباحا بتوقيت جرينتش، هز "زلزال قوي بقوة 6 درجات" الأرخبيل، بحسب المرصد.



وأضاف المصدر أن "مركز الزلزال الذي تم تحديده على أنه تكتوني، يقع على بعد 50 كيلومترا شمال لا ديزيراد وعلى عمق 24 كيلومترا".



وقال العديد من السكان الذين يعيشون في جراند تير وباس تير إن الهزة كانت "شديدة".

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وقبل ساعات قليلة، تم تسجيل زلزال آخر أقل شدة بقوة 5.2 درجات، في الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي -03:00 بتوقيت جرينتش- وكان مركزه "يقع على بعد 71 كيلومترا شمال شرق لا ديزيراد، على عمق 13 كيلومترا" بحسب المرصد.



وتقع جوادلوب في منطقة زلزالية نشطة للغاية وتتعرض بانتظام لزلازل خفيفة الشدة يشعر بها السكان إلى حد ما.