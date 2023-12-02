السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

زلزالان بقوة 5 درجات يضربان أرخبيل جوادلوب الفرنسي

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

ضرب زلزالان بقوة تزيد على 5 درجات السبت، أرخبيل جوادلوب الفرنسي، بحسب مرصد البراكين والزلازل المحلي، دون تسجيل أضرار جسيمة أو ضحايا على الفور.

 

زلزال أرخبيل جوادلوب الفرنسي

وفي الساعة 8:48 صباحا بتوقيت جرينتش، هز "زلزال قوي بقوة 6 درجات" الأرخبيل، بحسب المرصد.


وأضاف المصدر أن "مركز الزلزال الذي تم تحديده على أنه تكتوني، يقع على بعد 50 كيلومترا شمال لا ديزيراد وعلى عمق 24 كيلومترا".


وقال العديد من السكان الذين يعيشون في جراند تير وباس تير إن الهزة كانت "شديدة". 

 

Advertisements

 

وقبل ساعات قليلة، تم تسجيل زلزال آخر أقل شدة بقوة 5.2 درجات، في الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي -03:00 بتوقيت جرينتش- وكان مركزه "يقع على بعد 71 كيلومترا شمال شرق لا ديزيراد، على عمق 13 كيلومترا" بحسب المرصد.


وتقع جوادلوب في منطقة زلزالية نشطة للغاية وتتعرض بانتظام لزلازل خفيفة الشدة يشعر بها السكان إلى حد ما.

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب بنجلاديش

زلزال بقوة 6.6 درجة يهز ويواك في بابوا غينيا الجديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أرخبيل جوادلوب الفرنسي زلزال أرخبيل جوادلوب الفرنسي زلزال لا ديزيراد جراند تير وباس تير جوادلوب

مواد متعلقة

زلزال يضرب تايوان

زلزال بقوة 7.1 ريختر يضرب جزر ماريانا في المحيط الهادي

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور 15 دقيقة

مشاهدة لقاء الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

بيان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

مشهد مأساوي لطفلة فلسطينية تبحث عن أسرتها بعد قصف منزلهم في غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أغرق منزله بالآلاف من قطع الشيكولاتة، أغرب طريقة للاحتفال بالكريسماس

ربطة العنق تثير الجدل بين الملك ورئيس الوزراء البريطاني

في ماليزيا، خطأ بنكي يحول سيدة إلى مليونيرة

شرط "سبايدرمان" الغريب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 2-12-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

المزيد

انفوجراف

بدأ الاحتلال بقصفها بعد الهدنة.. معلومات عن مدينة خان يونس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

10 أحكام فقهية خاصة بالشتاء، تعرف عليها

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقته بانتهاء التعب والشفاء من المرض

المزيد
الجريدة الرسمية