السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب بنجلاديش

زلزال يضرب بنجلاديش،
زلزال يضرب بنجلاديش، فيتو

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر بنجلاديش صباح اليوم السبت.

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالًا بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة بنجلاديش اليوم، مضيفًا أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

 

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مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض زلزال بنجلادش

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