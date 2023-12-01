بأعلام مصر.. المصريون بالخارج يشاركون في الانتخابات الرئاسية.. طوابير أمام اللجان في الكويت.. والكراسي المتحركة بالإمارات وقطر «الأبرز» (فيديو وصور)

الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

وخلال التقرير التالي نرصد أبرز صور إقبال للمصريين المقيمين بالخارج على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

مصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على كراسي متحركة بالإمارات وقطر

وتوافد الناخبون المصريون على مقر السفارة المصرية بأبو ظبي بالإمارات، ومقر القنصلية المصرية بدبي، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية في يومها الأول.

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وشارك في الانتخابات ‎السفير أشرف الديب، القنصل العام بالقنصلية المصرية بدبي، والمستشار مؤمن شهاوي، نائب القنصل العام بالقنصلية المصرية بدبي، وأمين اللجنة والأمين المساعد.

وحرص كبار السن والمسنين على الإدلاء بأصواتهم كما حضر بعض كبار السن على كراسي متحركة بالإمارات وقطر؛ حرصًا منهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية.



رافعين الأعلام، أبناء الجالية المصرية في السعودية يتوجهون إلى جدة للإدلاء بأصواتهم

وتم تداول صور للجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، وهم يحملون الأعلام المصرية ومتوجهين لمقر السفارة والقنصلية المصرية في السعودية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

اصطفاف المصريين في طوابير أمام لجنة الانتخابات الرئاسية بالرياض

وحرص أبناء الجالية المصرية فى السعودية على اصطحاب الأسر بشكل كامل من شباب وسيدات وأطفال مرتدين علم مصر ورافعين الأعلام الوطنية.

كما حرص بعض أبناء الجالية الذين يبعدون عن مقر اللجنة الانتخابية فى الرياض إلى التنسيق فيما بينهم والذهاب مجموعات عبر أتوبيسات حرصًا منهم على ممارسة حقهم الدستوري فى اختيار رئيس الجمهورية.

واصطف المئات أمام مقر اللجنة الانتخابية فى الرياض وحرص أعضاء البعثة الدبلوماسية على توفير التسهيلات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع بشكل منظم.

في أجواء احتفالية وحضور كثيف، المصريون بالكويت يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 ويرفعون صور السيسي

وشهدت أرض المعارض المنعقد بها مقر اللجنة الانتخابية بالكويت إقبالا كثيفا من الساعات الأولى لفتح باب اللجان من قبل المصريين هناك رافعين علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الحضور الكثيف للجالية المصرية في الكويت للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

ويظهر الفيديو الحضور الكثيف للجالية والأجواء الاحتفالية بالانتخابات الرئاسية على المكان المخصص لإدلاء المصريين بأصواتهم في أرض المعارض، وكان المصريون بالكويت يرفعون الأعلام المصرية احتفاءًا بالانتخابات، ويلوحون بها على أنغام الأغاني الوطنية، حيث اصطف أبناء الجالية المصرية في الكويت في طوابير للإدلاء بأصواتهم.

مصريون أمام لجنة الانتخابات الرئاسية في سلطنة عمان يرفعون العلم الوطني

وتوافد العشرات من المصريين في سلطنة عمان على مقر اللجنة الانتخابية للسفارة المصرية هناك للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية.