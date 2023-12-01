إقبال كبير لتصويت المصريين في الخليج على الانتخابات الرئاسية، احتفاليات في الكويت، طوابير في السعودية، وكبار السن على كراسي متحركة في الإمارات (صور)

الانتخابات الرئاسية، حرص المصريين فى الخارج وخاصة في دول الخليج على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية من خلال التواجد أمام أبواب اللجان الانتخابية من الساعات الأولى من الصباح وقبل الساعة التاسعة صباحًا حسب التوقيت الزمني الخاص بكل دولة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

تصويت المصريين فى الخارج

وكانت دول الخليج تستحوذ على نصيب الأسد في نسب الحضور ومشاركة المصريين بحسب الصور المتداولة والتي حصلت عليها (فيتو) كما حرص المصريين في الخارج على إصطحاب الأطفال رافعين الأعلام المصري وسط اجواء إحتفالية وجو أسرى رائع.

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واستقبلت البعثات الدبلوماسية أبناء الجالية المصرية منذ الصباح الباكر وساعدت على تنظيم العملية الإنتخابية وفقًا لتعليمات وزير الخارجية سامح شكرى بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات فى الكويت

وانطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في الكويت بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية فى الكويت، استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي بالكويت، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشهدت أرض المعارض المنعقد بها مقر اللجنة الانتخابية إقبالا كثيفا من الساعات الأولى لفتح باب اللجان من قبل المصريين هناك رافعين علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت السفارة المصرية بالكويت في وقتًا سابق عن استعدادها لاستقبال المصريين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 3،2،1 ديسمبر المقبل في اللجنة الفرعية وذلك في صالة 4 ب بأرض المعارض في منطقة مشرف.

وأوضحت السفارة فى بيان لها اليوم أن عملية التصويت تبدأ الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء بحسب التوقيت المحلي لدولة الكويت.

ممارسة الحق الانتخابي

وركزت سفارة مصر في الكويت على أن ممارسة الحق الانتخابي يتطلب إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى، وذلك وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

شروط عملية تصويت المصريين في الخارج

وأشارت السفارة إلى ما ورد فى بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن أحقية كل مواطن مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين متواجد بالخارج خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء كان مقيمًا أو مسافرا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

المصريون فى عمان

توافد العشرات من المصريين في سلطنة عمان على مقر اللجنة الانتخابية للسفارة المصرية هناك للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية.

وحرص المصريين في عمان على اصطحاب أطفالهم رافعين علم مصر.

كما يظهر في الصور المتداولة للمصريين أمام السفارة المصرية في عمان مشاركة السيدات بشكل ملحوظ وحرصهن على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية.

تصويت المصريين فى السعودية

انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية في الرياض، استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي بالسعودية.

وحرص أبناء الجالية المصرية فى السعودية على اصطحاب الأسر بشكل كامل من شباب وسيدات وأطفال مرتدين علم مصر ورافعين الأعلام الوطنية.

كما حرص بعض أبناء الجالية الذين يبعدون عن مقر اللجنة الانتخابية فى الرياض إلى التنسيق فيما بينهم والذهاب مجموعات عبر أتوبيسات حرصًا منهم على ممارسة حقهم الدستوري فى اختيار رئيس الجمهورية.

واصطف المئات أمام مقر اللجنة الانتخابية فى الرياض وحرض أعضاء البعثة الدبلوماسية على توفير التسهيلات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع بشكل منظم.

المصريون فى الإمارات

توافد الناخبون المصريون على مقر السفارة المصرية بأبو ظبي بالإمارات، ومقر القنصلية المصرية بدبي للإدلاء بأصواتهم على الانتخابات الرئاسية المصرية فى يومها الأول.

وشارك في الانتخابات ‎السفير أشرف الديب، القنصل العام بالقنصلية المصرية بدبي، والمستشار مؤمن شهاوي، نائب القنصل العام بالقنصلية المصرية بدبي، وأمين اللجنة والأمين المساعد.

وحرص كبار السن والمسنين على الإدلاء بأصواتهم كما حضر بعض كبار السن على كراسي متحركة حرصًا مهم على ممارسة حقهم الدستوري فى اختيار رئيس الجمهورية.

بدء تصويت المصريين فى الخارج

وانطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج .

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023.

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشرغرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق

ويتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق للناخب التصويت.