دوري أبطال أفريقيا، أحمد الشناوي: بيراميدز يلعب من أجل الفوز فقط

دوري أبطال أفريقيا، قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، إنه سعيد للغاية بالتواجد في موريتانيا والعاصمة نواكشوط وموجها الشكر لمسئولي نادي نواذيبو وكامل الشعب الموريتاني على الاستقبال الرائع لبعثة بيراميدز، وذلك قبل مواجهة نواذيبو في السادسة مساء غد السبت على استاد نواكشوط شيخا بويدي، في العاصمة الموريتانية ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن الاستقبال الرائع لبعثة بيراميدز انعكس على روح وأداء اللاعبين في التدريبات وحماسهم من أجل تقديم مواجهة قوية وتحقيق ٣ نقاط جديدة في دور المجموعات.

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وقال الشناوي إن بيراميدز يلعب كل مبارياته سواء محليا أو قاريا من أجل الفوز، وبالتالي سيواجه نواذيبو بهدف الفوز وحصد ٣ نقاط جديدة، والفريق يعلم جيدا مدى قوة المنافس المنظم للغاية بعد متابعة العديد من مبارياته، والوصول لدور المجموعات في أقوى بطولة في قارة أفريقيا يعكس مدى قوة نواذيبو.

وشدد الشناوي على أن هدف الفريق هو الاستمرارية لأطول فترة ممكنة في الفوز وتحقيق الانتصارات ومن الضروري حصد ٣ نقاط جديدة ليصل الفريق إلى نقطته السادسة وينافس على الصدارة، خاصة وأن أمام الفريق مهمة صعبة أخرى بدون راحة ومواجهة صن داونز القوي في جنوب أفريقيا، ومن الضروري عدم السماح بخسارة أي نقاط لمواصلة المشوار حتى النهاية.

وأوضح الشناوي أنه لن يتحدث كثيرا في نقطة الملعب وأرضية النجيل الصناعي حتى لا يكون ذلك حديثا في أعذار لأن الفريق مهما كانت الظروف سيلعب ويؤدي بكل قوة وهدفه الفوز وحصد الثلاث نقاط، وكرة القدم ليس بها فريق صغير أو كبير ومجرد وصول نواذيبو لهذه المرحلة والدور المتقدم بدوري الأبطال يعكس مدى قوته ولابد من احترامه وبذل كل شيء في مواجهته.

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره نواذيبو في السادسة مساء غد السبت على استاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونواذيبو

وتذاع مباراة بيراميدز ونواذيبو عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة نواذيبو وبيراميدز

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد وموعد وطاقم حكام مباراته أمام نظيره نواذيبو بطل موريتانيا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة طاقم حكام من أثيوبيا بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، يايا بالدي من السنغال، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل من بوركينا فاسو، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو من كينيا.

غيابات بيراميدز أمام نواذيبو

دوري أبطال إفريقيا ، يفتقد فريق نادي بيراميدز عددا من نجومه بقائمة رحلتي الفريق لموريتانيا وجنوب إفريقيا لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب إفريقي في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب السداسي وليد الكرتي وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل وإسلام عيسي ومحمود عبد العاطي واوجو صامويل عن مواجهة الفريق باللقائين باستثناء الثنائي الكرتي والسعيد اللذين سيلحقا بالمباراة الثانية أمام صن داونز كما أعلن النادي السماوي أمس الأربعاء.

وتأكد غياب الثنائي عبد الله السعيد ووليد الكرتي لاعبا بيراميدز عن مواجهة الفريق القادمة أمام نواذيبو بدوري الأبطال ليلحقا بعد ذلك بمباراة صن داونز.

وتخلف الثنائي عن قائمة بيراميدز المسافرة لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريق

ويخضع الثنائي حاليا لبرنامج تأهيلي، خاصة وأن السعيد يعاني من بعض الإجهاد فيما يواصل الكرتي التأهيل من مزق السمانة الذي تسبّب في غيابه في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يلحق الثنائي، عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب أفريقيا، ويغيب ابراهيم عادل وعيسي بسبب الإصابة أيضا

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب إفريقيا

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلتي الفريق لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ووصلت بعثة نادي بيراميدز إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء أمس الأربعاء لخوض مباراة نواذيبو في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم ٢ ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم ٩ ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.

وبسبب ضيق الوقت بين المباراتين وخوفا من تعرض اللاعبين وأفراد البعثة للإرهاق والإجهاد، ولعدم وجود إمكانية العودة إلى القاهرة بين المباراتين نظرا لطول ساعات الطيران من شمال شرق القارة لغربها ثم لجنوبها، وبعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الجونة بين المباراتين، فقد قررت إدارة بيراميدز حجز طائرة خاصة وإنهاء كافة الترتيبات بشأنها، للسفر إلى موريتانيا ثم السفر مباشرة من نواكشوط عقب مواجهة نواذيبو إلى جنوب أفريقيا دون العودة للقاهرة لخوض لقاء الجولة الثالثة.