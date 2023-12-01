دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يختتم تدريباته في موريتانيا استعدادا لمواجهة نواذيبو (صور)

دوري أبطال أفريقيا، اختتم فريق بيراميدز بقيادة باتشيكو تدريباته بالعاصمة الموريتانية نواكشوط استعدادا لمواجهة نواذيبو غدا السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق السماوي مرانه الأخير وسط حالة من التركيز الشديد استعدادا لمواجهة الغد أمام نواذيبو.

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره نواذيبو في السادسة مساء غد السبت على استاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

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القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونواذيبو

وتذاع مباراة بيراميدز ونواذيبو عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة نواذيبو وبيراميدز

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد وموعد وطاقم حكام مباراته أمام نظيره نواذيبو بطل موريتانيا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، يايا بالدي من السنغال، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل من بوركينا فاسو، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو من كينيا.

غيابات بيراميدز أمام نواذيبو

دوري أبطال إفريقيا ، يفتقد فريق نادي بيراميدز عددا من نجومه بقائمة رحلتي الفريق لموريتانيا وجنوب إفريقيا لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب إفريقي في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب السداسي وليد الكرتي وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل وإسلام عيسي ومحمود عبد العاطي واوجو صامويل عن مواجهة الفريق باللقائين باستثناء الثنائي الكرتي والسعيد اللذين سيلحقا بالمباراة الثانية أمام صن داونز كما أعلن النادي السماوي

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب إفريقيا

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلتي الفريق لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ووصلت بعثة نادي بيراميدز إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء الأربعاء لخوض مباراة نواذيبو في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم ٢ ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم ٩ ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.

وبسبب ضيق الوقت بين المباراتين وخوفا من تعرض اللاعبين وأفراد البعثة للإرهاق والإجهاد، ولعدم وجود إمكانية العودة إلى القاهرة بين المباراتين نظرا لطول ساعات الطيران من شمال شرق القارة لغربها ثم لجنوبها، وبعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الجونة بين المباراتين، فقد قررت إدارة بيراميدز حجز طائرة خاصة وإنهاء كافة الترتيبات بشأنها، للسفر إلى موريتانيا ثم السفر مباشرة من نواكشوط عقب مواجهة نواذيبو إلى جنوب أفريقيا دون العودة للقاهرة لخوض لقاء الجولة الثالثة.