ناشطة أمريكية تصدم الاحتلال الإسرائيلي وتصف الفلسطينيين بـ شعب الله المختار (فيديو)

الحرب الإسرائيلية على غزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لناشطة أمريكية تصف الفلسطينيين بأنهم شعب الله المختار، لأنهم يحملون ثمارًا حلوة، قائلة: "رأيت دلائل على وجود الله بينهم، في سلوكهم في قلوبهم في رحمتهم، إنهم شعب جميل حقًا"

أمريكية تبكي وتصف الفلسطينيين بشعب الله المختار



وعن الحرب الإسرائيلية على غزة، تقول الناشطة الأمريكية إن "أحد الأمور التي لاحظتها وربما قد لاحظتموها أنتم أيضًا، تعلمون أن الشجرة تُعرف بثمارها، وقد لاحظت أن الفلسطينيين يحملون ثمارًا حلوة"

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ناشطة أمريكية تبكي لأجل الفلسطينيين، فيتو



ووصفت الناشطة الأمريكية الفلسطينيين بأنهم شعب الله المختار، حيث قالت: "اعتقد أن الفلسطينيين والمسلمين هم شعب الله المختار، رأيت دلائل على وجود الله بينهم، في سلوكهم في قلوبهم في رحمتهم، إنهم شعب جميل حقًا".

وتابعت الناشطة الأمريكية، التي غلبتها دموعها، فقالت: "لقد قضيت 11 سنة في كنيسة مسيحية محافظة، ولم أر هذا النوع من الثمار، إنهم يُظهرون هذه القداسة التي تجعل الأمور أسوأ، لأن قوى الشر ترتكب أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الأشخاص اللطيفين".

ناشطة أمريكية تثير ردود أفعال واسعة عن الفلسطينيين

وقالت: "أعتقد أن هذا ما يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد والنضال، من أجل تحقيق العدالة لأنهم يستحقون ذلك، لم يفعلوا أي شيء خاطئ"، وكررت مرة أخرى وصفها قائلة: "هؤلاء هم شعب الله المختار".

الأجنبية الغير مسلمة تقول ان كان هناك اله فان الفلسطينيين هم شعب الله المختار، تعرف الشجرة من حلاوة ما تطرح، والفلسطينيون يطرحون شيئا جميلا، لكن #صهاينة_العرب لعنهم الله عندهم رأي آخر، يخالف راي الله ورسوله خبتم وخاب موقفكم pic.twitter.com/aKsUG2JCv5 — Khalil Abukabeer 🇵🇸propalestine🇵🇸 (@KhalilAbukabeer) December 1, 2023



وأثار حديث الناشطة الأمريكية، عن الفلسطينيين وشعب الله المختار، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا حديثها المنصف، درسًا رادعًا لكل المدافعين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وعلق صلاح سعد قائلًا: " شكرا لك أيتها الأخت الفاضلة الطيبة ولكن في عقيدة المسلم ليس هناك ما يسمى بشعب الله المختار فالله عز وجل سوي بين جميع البشر وسيقفون أمامه جميعًا سواسية للحساب وكل مسؤول عن عمله والناجون هم من اطاعوا الله ورسله وقدموا الخير للإنسانية واقرأي القرآن ففيه ما يوضح هذا شكرًا جزيلًا لك"

اعمال الوحشیة للكیان تغير وجهة نظر الغرب

وقال مُهاب الله شريف "اعمال الوحشیة للکیان سوف تکون سببا مهما فی إسلام معظم سکان أمریکا والغرب وعلی الأقل توعیتهم بما هو الحق والسداد."

الناشطة الأمريكية تصف الفلسطينيين بشعب الله المختار، فيتو



ورد محمد المالك قائلًا: "لا احد مختار.. كلنا شعوب الله... وان الدين عند الله الاسلام".

أما صابر علي فقال: "مقولة الناشطة الأمريكية تصدم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاتهم التي يكررونها في كل مناسبة بأنهم شعب الله المختار، الذي يحق لهم قتل وظلم كل البشر"

الله العادل ينصر كل المظلومين

وعلقت إخلاص كواش قائلة: "هناك اله عدل ينصر المظلوم ولو بعد حين، رب كل شيء ومليكه فاطر السموات والارض لا اله الا هو سبحانه عليه توكلنا وهو على كل شيء قدير. كل الأديان جاءت بالتوحيد..."

الحرب الإسرائيلية على غزة، فيتو



ورد ماجد شريف قائلًا: "نعم ما شاء الله قالت ما يجب ان يقال الحقيقة التي تعيد النظر في الأشياء وتحطم أساطير بني صهيون "انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء".

وقال أبو عبد الله: "الإنسان قيمته فى عبادته وعمله أيًا كان لونه أوعرقه المهم أن يؤمن بالله حق الإيمان لكن الترويج لمصطلح شعب الله المختار فكرة غير صحيحة وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم"