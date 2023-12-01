محلل سياسي عن استئناف الحرب: إسرائيل تسعى لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه

قال منتصر عمران، المحلل السياسي والباحث في شئون حقوق الإنسان، إن استئناف إسرائيل الحرب على غزة كان أمر معروف جيدا من الأهداف المعلنة للاحتلال الإسرائيلي بعد أحداث ٧ أكتوبر الماضي.

إهانة غير مسبوقة لإسرائيل من المقاومة الفلسطينية

وأوضح عمران أن المقاومة الفلسطينية وجهت ضربة قوية أهانت الدولة الإسرائيلية وحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر من قبل مقاومة لا تملك قوات ولا عتاد دولة صغيرة لم يكن سهلا تجاوزه.

وأضاف: إسرائيل جعلت من الضربة الحمساوية حجة لتحقيق أهدافها بإخراج الشعب الفلسطيني من أرضه والقضاء على مقامته ووجدت مساندة كبيرة من أمريكا وأوروبا التي تسابق رؤسائها إلى زيارة إسرائيل وتقديم الدعم والمساندة

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وأشار المحلل السياسي إلى أن نتنياهو سيستغل الأحداث في الإفلات من مقصة المحاكمة وإعدامه سياسيا بالدعوة إلى الحرب واستمرارها بل والإصرار على تحقيق أهدافها، وهي إخلاء شمال غزة ووسطها من أهلها وترجيلهم إلى الجنوب حتى تكون شمال غزة منطقة آمنة لإسرائيل مع احتمال بناء مستوطنات مستقبلا.

وأكد أنه يسعى للقضاء على حركة حماس واغتيال قادتها والتخلص من عناصرها بإخراجهم من غزة على غرار ما حدث للمقاومة الفلسطينية عندما كانت في لبنان عام ١٩٨٢ والتي أجبرت على مغادرتها إلى تونس، لكن الأمر مختلف الآن كليا، فالمقاومة الفلسطينية تعمل الآن من داخل أراضيها والشعب يتبنى المقاومة كفكرة متجذرة في وجدانه وتعبر عن شعور أهل البلد في مقاومة المحتل.

كان منظمة الأمم المتحدة للطفولة –يونيسف- قد نددت اليوم الجمعة، بانتهاء الهدنة في قطاع غزة، معربة عن استنكارها من أسمتهم الذين قرروا استئناف قتل الأطفال.

العدوان الإسرائيلي على غزة قد يؤدي لمذبحة

وأوضح الناطق باسم اليونيسف جيمس إدلر: "عدم التحرك يعطي الضوء الأخضر لقتل الأطفال" مضيفا: "من غير المسئول التفكير بأن هجمات جديدة على الشعب في غزة قد تؤدي إلى أي شيء آخر سوى مذبحة".

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، إنه يأسف لاستئناف العمليات العسكرية في غزة بعد انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة حماس.

وكتب جوتيريش على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية بدأت مرة أخرى في غزة. العودة إلى الأعمال القتالية تظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية".