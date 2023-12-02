عربية النواب تنتقد عودة القصف الجنوني الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

انتقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، عودة القصف الجنوني لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، بعد هدنة إنسانية استمرت عدة أيام، بفضل الجهود المصرية والتي أسفرت عن تبادل عدد كبير من الأسري، وكذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

قوات الاحتلال تقوم بهجوم وحشي على الفلسطينيين

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة: ما تقوم به قوات الاحتلال من هجوم وحشي، إصرار على تقويض عملية السلام في المنطقة، وتمسك من جانبها لتنفيذ مخططها بتصفية القضية الفلسطينية.

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تجاهل المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة

وأشار النائب إلى أن هناك تجاهل واضح من المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، لاسيما وأنه منذ تجدد القصف مع انتهاء الهدنة وصل عدد الشهداء والمصابين إلى المئات.

استمرار القصف الإسرائيلي يؤدي لنتائج كارثية

وتسائل أحمد فؤاد أباظة: ما ذنب الشعب الفلسطيني الأعزل أمام الآلة العسكرية الغاشمة؟، مشيرا إلى أن استمرار القصف بهذا الشكل يؤدي لنتائج كارثية، لاسيما وأن قطاع غزة يعاني أشد المعاناة بسبب أعمال التخريب والدمار على مدار الأيام الماضية.

وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما زالت تقوم بجهود كبيرة من أجل إنهاء الصراع ووقف دائم لإطلاق النار، مشددا على أهمية الالتزام بالتوجهات المصرية في هذا الشأن حرصا على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 240.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، قصف أكثر من 400 هدف في قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة مع حركة حماس قبل يوم.

وقال جيش الاحتلال إنه قصف أكثر من 50 هدفا في هجوم مكثف في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة، مؤكدا مشاركة قوات جوية وبحرية وبرية في الضربات.

انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل

وانتهت الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة مصرية وقطرية، صباح أمس الجمعة، دون الإعلان عن تمديدها.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

وجرت في الأيام السبعة الماضية، 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.

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