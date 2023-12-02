السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الأوقاف تطلق برنامج إجازة الأربعين النووية للأئمة والواعظات السبت القادم

المجلس الأعلى للشئون
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،فيتو

أطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف برنامج إجازة " الأربعين النووية" للأئمة والواعظات في مجلس واحد بالقاهرة والأقاليم على يد كبار علماء الحديث في مصر، وستكون البداية لأئمة وواعظات القاهرة الكبرى والسادة المدرسين المساعدين والمعيدين في التخصصات الشرعية والعربية بمسجد الإمام الحسين السبت 9 ديسمبر 2023م عقب صلاة الظهر.

 

برنامج إجازة الأربعين النووية للأئمة والواعظات 

ويتم تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على الشهادة من الساعة 11 صباحًا حتى أذان الظهر بالمسجد للرجال وبمصلى السيدات للواعظات وعضوات هيئات التدريس ومعاوناتهن بالجامعة مع تسليم صورة من كارنيه الجامعة وصورة من بطاقة الرقم القومي لاستخراج الإجازة، وستمنح الإجازة في هذا المجلس على يد نخبة من كبار علماء الحديث، وهم:
1. العالم المحدث الدكتور أحمد عمر هاشم – أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

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2. العالم المحدث الدكتور أحمد معبد عبد الكريم - أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.


3. العالم المحدث الدكتور صبحي عبدالفتاح  السيد ربيع - أستاذ الحديث وعلومه ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق بجامعة الأزهر.

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