الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

«الإيجابية» موضوع خطبة الجمعة القادمة، ووزير الأوقاف: صوتك في الانتخابات أمانة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فيتو

حددت وزارة الأوقاف موضوع: "الإيجابية" ليكون موضوعًا لخطبة الجمعة القادمة 8 ديسمبر 2023م.

وزير الأوقاف يؤكد حث الإسلام على الإيجابية 

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ديننا الحنيف قد علمنا الإيجابية في مختلف جوانب حياتنا، وضرب لنا نبينا الكريم أعظم المثل في ذلك، وهو ما تجلى في سيرته العطرة بجميع جوانبها، ومن ذلك مشاركته (صلى الله عليه وسلم) في حفر الخندق، ويوم أن سمع أهل المدينة جلبة صوت شديدة وخرجوا لاستطلاع ومعرفة الأمر وانطلقوا قِبَلَ الصوت استقبلهم النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) وهو يقول: "لَنْ تُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُوا"، وكان (صلى الله عليه وسلم) يشاركهم في سائر الأعمال والتكاليف، وهو الذي علمنا المشاركة حتى لمن يخدمنا، حيث يقول (صلى اللّه عليه وسلم): "إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أيْدِيكُمْ، فمَن كانَ أخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ ممَّا يَأْكُلُ، ولْيُلْبِسْهُ ممَّا يَلْبَسُ، ولَا تُكَلِّفُوهُمْ ما يَغْلِبُهُمْ، فإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأعِينُوهُمْ".

Advertisements

وزير الأوقاف يؤكد أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية

كما أكد وزير الأوقاف أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وفي العمق منها الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني، وأن الإدلاء بالصوت أمانة ينبغي على كل إنسان أن يعطيه لمن يستحقه ممن يراه قادرا على تحقيق مصالح البلاد والعباد، وعلينا أن نُري العالم كله مدى وعينا الوطني وقدرتنا على الممارسة الديمقراطية في أعلى درجاتها، وبما يكشف عن عمق تاريخ وحضارة هذا الشعب العظيم، وحرصه على مواصلة مسيرة البناء والتعمير لوطننا العزيز.

وقال: على كل منَّا أن يدرك أن صوته مؤثر في مصير وطنه من جهة وصورته الحضارية من جهة أخرى، وأن صوته أمانة، وأن واجبه أن يعطيه لمن يراه أهلًا لتحمل الأمانة بكفاءة واقتدار.

وزير الأوقاف: دم أهل غزة سيلاحق كل من أسهم في سفكه أو أعان الاحتلال الغاشم

وزير الأوقاف يشيد بالموقف القوي الثابت للرئيس السيسي في مواجهة التحديات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإستحقاقات الدستورية الانتخابات الرئاسية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة القادمة خطبة الجمعة مختار جمعة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة موضوع خطبة الجمعة وزير الأوقاف وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

بجوائز أكثر من 30 مليون جنيه، الأوقاف تعقد 10 مسابقات عالمية لحفظ القرآن منذ 2014

وزير الأوقاف يشيد بالموقف القوي الثابت للرئيس السيسي في مواجهة التحديات

الأكثر قراءة

محلل تركي يكشف مخطط الاحتلال الإسرائيلي الجديد لتهجير أهل غزة لمصر

تفاصيل القبض على طبيب بيطري لاستقطاب الشواذ في الدقهلية

صرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية لشهر ديسمبر

روسيا تكشف خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم المضاد

المقاومة الفلسطينية تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في سماء غزة

بعد القبض على عدد من الراقصات.. القوانين الحاكمة للرقص الشرقي في مصر.. هذه أبرز مواصفات بدلة الرقص.. والحصول على الرخصة «ضرورة»

كرة اليد، موعد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك بالإمارات

حماس: جاهزون لصفقة الكل مقابل الكل

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب أسنان الأرنب، طفل يطالب بتغيير "إيموجي" التلميذ المجتهد

دراسة حديثة: السوشيال ميديا خطر على المراهقين، تدفعهم إلى تعاطي المخدرات

أبحاث علمية تكشف حقيقة سقوط نيزك على سيارة في فرنسا (فيديو)

توقعات الأبراج، حظك السبت 2-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 1-12-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد استئناف الحرب على غزة.. منشورات الاحتلال تطالب السكان بالنزوح إلى رفح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكرة في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من الأزمات والمشكلات النفسية

خالد الجندى: حلف اليمين يكون على نية المستحلف وليس الحالف

الإفتاء تكشف الفرق بين الغبطة والحسد

المزيد
الجريدة الرسمية