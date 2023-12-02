باتشيكو يلقي المحاضرة الأخيرة للاعبي بيراميدز قبل لقاء نواذيبو

دوري أبطال إفريقيا، ألقى البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز محاضرته الأخيرة للاعبي الفريق السماوي قبل الاستعداد لمغادرة فندق الإقامة والتوجه إلى استاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية نواكشوط لمواجهة فريق نواذيبو.

وألقى باتشيكو التعليمات الأخيرة للاعبيه الأساسيين الذين سيخوضون مواجهة اليوم وطالبهم بالتركيز واستغلال الفرص أمام المرمى والعودة للقاهرة بنقاط اللقاء الثلاث.

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على نواذيبو في السادسة مساء اليوم السبت على استاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية نواكشوط بالجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونواذيبو

وتذاع مباراة بيراميدز ونواذيبو عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة نواذيبو وبيراميدز

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد وموعد وطاقم حكام مباراته أمام نظيره نواذيبو بطل موريتانيا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، يايا بالدي من السنغال، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل من بوركينا فاسو، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو من كينيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نواذيبو وبيراميدز

وتقرر أن يرتدي الفريق الموريتاني اللون البرتقالي الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق في الأسود.

ويظهر نادي بيراميدز بالطاقم الثاني باللون الجراي في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

دوري أبطال إفريقيا

ويتصدر فريق صن داونز قمة المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب نفس الرصيد.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي

1- صن داونز 3 نقاط

2- بيراميدز 3 نقاط

3- مازيمبي بلا نقاط

4- نواذيبو بلا نقاط

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نواذيبو

استقر البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهته الهامة أمام نواذيبو بدوري الأبطال

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين- سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

مباراة بيراميدز ونواذيبو

ويسعي فريق بيراميدز الي العودة للقاهرة بنقاط اللقاء الثلاث ومواصلة انتصاراته علي حساب نظيره نواذيبو بعد فوزه بالجولة الاولي أمام مازيمبي في حين يسعي نواذيبو لتحقيقي فوزه الأول بالمجموعة الأولي.

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب إفريقيا

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلتي الفريق لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

وحقق فريق بيراميدز فوزا هاما على مازيمبي الكونغولي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأقيم اللقاء على ستاد الدفاع الجوي.

وخطف فاخري لاكاي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 54.

ليخطف بيراميدز أول 3 نقاط في مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويتصدر قمة المجموعة الأولى.

وأوقعت القرعة بيراميدز بالمجموعة الأولى مع صن داونز ومازيمبي ونواذيبو.

تصريحات باتشيكو

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز إن الفريق حضر إلى موريتانيا من أجل هدف واحد وهو تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك قبل مواجهة نواذيبو في السادسة مساء السبت على استاد نواكشوط شيخا بويدي، في العاصمة الموريتانية ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: دائما بيراميدز كونه فريقا كبيرا ومنافسا على جميع البطولات، يلعب كل مبارياته للفوز، والهدف حاليا هو الفوز على نواذيبو والوصول إلى النقطة السادسة بعد الفوز في الجولة الأولى، مشيرا إلى أن نواذيبو فريق قوي للغاية ويلعب على أرضه ووسط جماهيره ولديه دافع للفوز وبالتالي لن تكون المواجهة سهلة.

وشدد باتشيكو على أن المباراة ستكون صعبة بعدما تابع الفريق المنافس في أكثر من لقاء ويعلم مدى قوته كمنافس يمتلك لاعبين مميزين وخطط ممتازة، ويلعب في ملعبه ووسط جماهيره، وجهازه ذاكر المنافس جيدا ويعلم كل شيء عنه وسيقدم مباراة قوية أمامه لأنه لن يسمح بخسارة أي نقاط في مرحلة المجموعات، من أجل تأمين التأهل المبكر للدور ربع النهائي من دوري الأبطال

وأشار إلى أن هناك مشكلة كبيرة في الرحلات خلال المسافات الطويلة في قارة أفريقيا، ولكن إدارة بيراميدز تعمل على إنهاء تلك المشكلة بتوفير أفضل رحلات الطيران الخاصة وأفضل الفنادق لراحة اللاعبين وجميع أفراد البعثة.

وقدم باتشيكو الشكر لمسئولي نادي نواذيبو والشعب الموريتاني على الاستقبال الراقي لبعثة بيراميدز طوال فترة تواجد البعثة في نواكشوط، مؤكدا أنه فخور وسعيد بالتعامل مع هذا الشعب الودود للغاية.