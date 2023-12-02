وفاة والدة المطربة علياء صبحي بعد صراع مع المرض

توفيت والدة المطربة الشابة علياء صبحي منذ قليل، وذلك بعد صراع مع المرض منذ فترة، حيث تقام الجنازة والصلاة عليها بعد صلاة المغرب بمسجد الشيخ زايد.

وكان محمود سيد زوج المطربة علياء صبحي قد أعلن عن وفاة والدة زوجته على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكتب " انتقلت الي رحمة الله والدة زوجتي بعد صراع مع المرض، برجاء الدعاء لها.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها الفردوس الأعلى ويصبرنا علي فراقها.. وسوف تقام صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد"."

وتعاونت علياء صبحي مؤخرا مع الملحن عزيز الشافعي في أغنية “روق علينا”.

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