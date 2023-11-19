الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

تصفيات اليورو، منتخب هولندا يفوز على أيرلندا بهدف ويلحق بفرنسا

منتخب هولندا، فيتو
منتخب هولندا، فيتو

تصفيات اليورو، فاز منتخب هولندا على أيرلندا بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثامنة للمجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 والمقرر إقامتها في ألمانيا.

وأحرز هدف هولندا عن طريق فيجهورست في الدقيقة الحادية عشر.

 

ويتواجد المنتخب الهولندي فى المركز الثاني برصيد 15 نقطة بالمجموعة الثانية، خلف فرنسا المتصدر بـ21 نقطة، بينما يتواجد منتخب أيرلندا فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

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ونجح المنتخب الهولندي فى حصد النقاط الثلاث وحسم التأهل لأمم أوروبا وملاحقة منتخب فرنسا الذي ضمن التأهل بالفعل ليورو 2024 بعدما حقق المركز الأول برصيد 21 نقطة.

 

 

تشكيل هولندا 

حراسة المرمى: فيربريجن 

خط الدفاع: بليند، دي فري، فان دايك، دومفريس 

خط الوسط: شوتين، رينيدرس، هارتمان 

خط الهجوم: سيمونس، جاكبو، فيجهورست 

تشكيل أيرلندا 

حراسة المرمى: بازونو 

خط الدفاع: كولينز، اوشي، سكالس، دوهارتي 

خط الوسط: مانينج، كولين، براون 

خط الهجوم: نايت، روبنسون، فيرجسون 

 

 

جورجيا وإسكتلندا

سجل خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الأول لمنتخب جورجيا في الدقيقة 15 قبل أن يعادل سكوت ماكتوميناي النتيجة لمنتخب اسكتلندا.

وأحرز خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لجورجيا في الدقيقة 57 قبل أن يعادل لورانس شينكلاند النتيجة في الدقيقة 90+3.

ورفعت جورجيا رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطتين عن النرويج الثالثة في الترتيب.

وتقام بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، فى صيف العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا، وبالتالى يتبقى 15 مقعدا جار التنافس عليها.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني فى المجموعات العشر بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، مع انتظار مباريات الملحق والتى ستؤهل 3 منتخبات أخري إلى نهائيات البطولة.

تقام قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية السبت 2 ديسمبر 2023 فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يبدأ حفل القرعة في الساعة 5 مساءً في مدينة هامبورج، وهي واحدة من المدن العشر المضيفة للمسابقة، حيث تستضيف خمس مباريات، أربع مباريات جماعية وربع النهائي.

 

 

تصفيات اليورو، هولندا تتقدم بهدف نظيف على أيرلندا في الشوط الأول

التشكيل الرسمي لمواجهة هولندا وأيرلندا في تصفيات أمم أوروبا

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تصفيات اليورو منتخب هولندا إيرلندا التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 هولندا

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