السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة

وكالة فيتش للتصنيف
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فيتو

 رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، أمس الجمعة، تصنيف الديون السيادية طويلة الآجل لليونان من "بي بي +" إلى "بي بي -"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، واضعة البلاد في فئة الاستثمار.

 

قائمة الاستثمارات المضاربة في أكتوبر

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية قد قامت بإزالة اليونان من قائمة الاستثمارات المضاربة في أكتوبر، للمرة الأولى منذ العام 2010 وأزمة الديون.

 

نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي

 وتتوقع فيتش أن تستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في "الانخفاض بشكل حاد"، بحسب بيان نشرته الجمعة، وذلك بفضل النمو و"الحصافة المالية".

Advertisements

وكالة التصنيف الائتماني فيتش، فيتو

 وقالت وكالة التصنيف "نعتقد أيضًا أنّ المخاطر السياسية منخفضة نسبيًا"، كما أشادت بجهود الدولة المتوسطية في ما يتعلق بضبط الميزانية والإصلاحات الضريبية.

 

ورأى وزير المال اليوناني كوستين هاتزيداكيس عبر منصة "إكس"، أن قرار فيتش يشكل نجاحًا وطنيًا مهما، مضيفا أن رفع التصنيف يفتح الطريق أمام تدفّقات استثمارية أكبر وتحسين ظروف التمويل للاقتصاد والنمو وزيادة فرص العمل".

 

ورحب بتسليط وكالة فيتش الضوء على "الانخفاض القياسي في الدين العام بنسبة 65 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من 205 % خلال الوباء إلى 160,8 % هذا العام و141,2 % حتى العام 2027".

 

وفي سبتمبر، قامت وكالة "دي بي ار اس مورنيجستار" ومقرها كندا برفع التصنيف الائتماني لليونان إلى درجة الاستثمار.

 

وقال رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس في ذلك الوقت: "نحن فخورون بالاعتراف بإنجازات بلادنا. ونحن مصمّمون على مواصلة أجندتنا الإصلاحية، وهو طريق يجذب الاستثمار ويخلق فرص العمل ويحقق النمو الشامل".

 

ويعتمد الزعيم المحافظ، الذي أُعيد انتخابه لفترة جديدة مدّتها أربع سنوات في يونيو، سياسيًا على عودة اليونان إلى القروض الجيدة لاستعادة ماليتها العامة في العام المقبل.

 

وخلال الأزمة الاقتصادية، واجهت اليونان سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف، الأمر الذي حرمها من الوصول إلى أسواق السندات الدولية. 

 

8 أعوام من التقشف

وتحملت اليونان 8 أعوام من التقشف بموجب ثلاث عمليات إنقاذ دولية متتالية بقيمة إجمالية تصل إلى 289 مليار يورو (306 مليارات دولار) تمّ تنفيذها في العام 2010 و2012 و2015 لمنع البلاد من الانهيار تحت وطأة ديون تبلغ نحو 300 مليار يورو.

 

وكان للإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها دائنو اليونان، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تأثير كبير، حيث انخفض الناتج المحلّي الإجمالي بمقدار الربع في ثماني سنوات وارتفع معدّل البطالة إلى أكثر من 27 %، بينما انتهت خطّة الإنقاذ الثالثة في العام 2018.

 

وبحسب البيانات الرسمية، فقد نما الاقتصاد اليوناني بنسبة 5.6 % في العام 2022

 

من جهتها، تتوقع "فيتش" نموا بنسبة 2.4 % في العام 2023 وفي السنتين التاليتين.

حقيقة تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لبيئة التشغيل لبنوك مصرية

كوابيس الاقتصاد المصري للمرة الثالثة.. بعد وكالتي «موديز وستاندرد آند بورز».. «فيتش» الدولية تخفض تصنيف مصر للديون طويلة الأجل

إصلاحات ضريبية مدرة للدخل

وأشارت المؤسسة الجمعة إلى أن السلطات تخطط لإجراء إصلاحات ضريبية مدرة للدخل في العام 2024 من أجل جمع 600 مليون يورو إضافية للإنفاق الاجتماعي.

 

وأوضحت الوكالة أنه إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين الرقمنة والحد من التهرب الضريبي، يمكن لهذه الإجراءات أن تعزز قاعدة الإيرادات الضريبية وتوفر مساحة مالية إضافية لاستثمارات رأسمالية إضافية لتحفيز النمو. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

فيتش وكالة التصنيف الائتماني فيتش الاستثمارات المضاربة نسبة الدين العام اليونان وكالة ستاندرد آند بورز

مواد متعلقة

غموض كارثة غرق سفينة الشحن المصرية بسواحل اليونان يثير الشكوك.. تحمل 6 آلاف طن ملح.. اختفت بعد ساعة من استغاثة الربان.. غرق طاقمها والأهالي يبحثون عن مالكها

كوابيس الاقتصاد المصري للمرة الثالثة.. بعد وكالتي «موديز وستاندرد آند بورز».. «فيتش» الدولية تخفض تصنيف مصر للديون طويلة الأجل

خبير اقتصادي: تخفيض فيتش للتصنيف الائتماني لمصر يؤدي لـ 3 تداعيات خطيرة

الأكثر قراءة

داليا زيادة تستفز المصريين مجددًا وتردد مزاعم الاحتلال، والنشطاء: كم دفعت لك إسرائيل؟

الاحتلال يستدعي فريق الموساد من قطر بسبب جمود مفاوضات غزة

أعفي من الخدمة العسكرية ومنعته نقابة المحامين من أداء الامتحان.. من هو إيتمار بن غفير أيقونة التطرف في دولة الاحتلال؟

حزب الله: استهدفنا مقر قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية وحققنا إصابات مباشرة

السيسي: موقفنا ثابت بتسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل

رافعين جوازات سفرهم، الشباب على رأس المصوتين بالانتخابات الرئاسية في تركيا ولبنان

هبوط جديد يضرب مؤشر الدولار الأمريكي بمنتصف حركة تعاملات العملة الخضراء

مصرع وإصابة شخصين خلال حفر خزان صرف صحي بالمنيا

Advertisements

منوعات

المزيد

ربطة العنق تثير الجدل بين الملك ورئيس الوزراء البريطاني

في ماليزيا، خطأ بنكي يحول سيدة إلى مليونيرة

شرط "سبايدرمان" الغريب

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

شعبولا الذي وصفته أمريكا براعي الكراهية لإسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقته بانتهاء التعب والشفاء من المرض

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالمتاعب والصعوبات

أحاديث عن أفضل شيء يتصدق به المسلم

المزيد
الجريدة الرسمية