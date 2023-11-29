غموض كارثة غرق سفينة الشحن المصرية بسواحل اليونان يثير الشكوك.. تحمل 6 آلاف طن ملح.. اختفت بعد ساعة من استغاثة الربان.. غرق طاقمها والأهالي يبحثون عن مالكها

غرق سفينة مصرية قبالة سواحل اليونان، لا تزال الشكوك تحوم حول غرق السفينة المصرية قبالة السواحل اليونانية، وخاصة من مرور 3 أيام على غرق السفينة، دون ظهور لطاقمها المؤلف من 14 شخصا، بينهم 8 من البحارة المصريين.

غرق سفينة مصرية قبالة سواحل اليونان يثير الجدل

وأثار غرق سفينة مصرية قبالة سواحل اليونان حالة من الحزن بين المصريين، وخاصة بعدما كشف الربان السيد الشاذلي النجار، رئيس النقابة المهنية للضباط البحريين، عن "شكوك وشبهات تلف الحادث، وتدفع إلى فتح تحقيق عاجل حول الكارثة"، التي لم يخرج من طاقمها الـ14 سوى بحار واحد فقط.

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سفينة الشحن المصرية رابتور، فيتو

حكاية السفينة المصرية المفقودة يرويها الربان السيد الشاذلي النجار قائلًا: "إن السفينة غادرت ميناء الدخيلة بالإسكندرية يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري، تحت اسم "روفانا" التابعة للوكيل الملاحي "كلاركسون"، والتي أطلق عليها اسم السفينة "رابتر"، في أول أكتوبر الماضي على نفس التوكيل، مؤكدًا أن السفينة متهالكة، وبها العديد من الفتحات والثقوب، ومليئة بأعطال في الأجهزة والماكينة".

السفينة رفعت علم جزر القمر للهروب من القانون

وقال الشاذلي: "إن السفينة رفعت علم جزر القمر للتحايل على القوانين المصرية، وكانت عنابرها مملوءة بالملح، ما يزيد عن 6 آلاف طن، وهي كمية أكبر من الحمولة الكلية بألف طن"، الغريب أن المستندات تقول إن السفينة غادرت بحمولة تبلغ 4 آلاف طن ملح فقط، الأمر الذي أضر بسلامة السفينة وطاقمها في عملية التوجيه والسيطرة، حسبما ذكر الربان الشاذلي النجار.

غرق سفينة شحن مصرية تحمل علم جزر القمر، فيتو



خرجت السفينة المصرية رابتور" من ميناء الدخيلة في 21 نوفمبر الجاري، في يوم 26 نوفمبر، أي بعد 4 أيام إبحار، أعلن خفر السواحل اليوناني عن حادث غرق السفينة "رابتور" قبالة سواحل اليونان، وكان على متنها 14 بحارا مصريا وسوريا وهنديا، ليختفوا جميعًا في قلب البحر، وينجو بحار واحد فقط.

رابتور غرقت بشكل غامض قبالة سواحل جزيرة ليسبوس



سفينة الشحن المصرية الغارقة "رابتور" كانت ترفع علم جزر القمر، وغرقت بشكل غامض قبالة سواحل جزيرة ليسبوس، عندما قادتها رياح قوية في المنطقة إلى أعماق البحر.

اسماء طاقم سفينة الشحن المصرية الغارقة، فيتو



وغرقت سفينة الشحن "رابتور" قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية على بعد 4.5 أميال بحرية، ولا يزال جميع أفراد طاقمها المكون من 14 فردًا مفقودين باستثناء واحد تم إنقاذه، ولا يزال البحث مستمرًا عن 13 بحارا من طاقم السفينة، الغارقة قبالة سواحل اليونان.

أحد افراد السفينة الغارقة، فيتو



وذكرت النقابة المهنية للضباط البحريين، عبر حسابها بالفيس بوك، أن "الشرطة الأوروبية تحقق في كارثة غرق قارب للمهاجرين، وتشارك في في عملية الإنقاذ 5 سفن و3 سفن تابعة لخفر السواحل اليونانية ومروحيات تابعة للقوات الجوية والبحرية، وفرقاطة تابعة للبحرية"

اختفاء 14 بحارا مصريا وسوريا وهنديا ونجاة واحد



وضم طاقم سفينة الشحن المصرية 14 شخصًا، منهم 11 مصريا، وهنديا و2 سوريين، وأحد طاقم السفينة كان لاعب كرة، وقامت مروحية؛ تابعة للبحرية اليونانية، من إنقاذ أحد البحارة، ونقل إلى مستشفى ميتيليني المحلي لتلقي الرعاية، في الوقت الذي يجري فيه عملية بحث جوى وبحرى للبحث عن مفقود آخرين، من أفراد طاقم السفينة المفقودة "رابتور".

أحد أفراد طاقم السفينة المصرية الغارقة، فيتو



وأكدت النقابة المهنية للضباط البحريين MOU، أنها تتابع عن كثف مع قطاع النقل البحرى وزارة النقل MTS، وITF - International Transport Workers' Federation، عمليات البحث الإنقاذ وحالة البحار الذي تم إنقاذه، حيث كانت السفينة تحمل الملح من ميناء الدخيلة في مصر إلى ميناء إسطنبول بتركيا، بحسب الشركة المالكة للسفينة.

أحد أفراد طاقم السفينة، فيتو



هل أُغرقت السفينة المصرية عمدًا؟

ويتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عما إذا كانت سفينة الملح المصرية "رابتور" قد أغرقت عمدًا قبالة السواحل اليونانية، وأكدت السلطات المصرية وفاة جميع البحارة المفقودين في الحادث، وكلهم من منطقة عزبة البرج بمحافظة دمياط، ويجري البحث عن جثث المفقودين لانتشالها.

بحار من طاقم السفينة الغارقة، فيتو



وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تكشف لحظات تسرب المياه للسفينة، وظهر أصوات من طاقم القيادة ترسل اشارات استغاثة قبل الحادث، وكشف المقطع أيضًا عن تعرض السفينة لتسرب مياه من داخلها قبل الحادث بيوم، ومحاولة طاقم السفينة تفريغ المياه دون جدوى، وبعد ذلك بدأت السفينة في الانحراف يمينًا ويسارًا قبل غرقها، كما ظهر افراد الطاقم في محاولة للنجاه.

أحد فراد السفينة رابتور، فيتو



وفقد خفر السواحل اليوناني يوم الحادث، الأحد 26 نوفمبر الجاري الاتصال بطاقم سفينة، حيث ذكر موقع "news24" اليوناني أن سفينة محملة بالملح غادرت ميناء ديسيليا على ووجهتها ميناء إسطنبول غرقت قبالة السواحل اليونانية، وأن سفنًا وزوارق ومروحيات تابعة لخفر السواحل اليوناني فقدت الاتصال بطاقم السفينة بالكامل بعد غرقها.

كارثة غرق سفينة الشحن المصرية تثير الشكوك



أثار كارثة غرق سفينة الملح المصرية رابتور حالة من الحزن الشديد عند المصريين، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بكشف ملابسات وغموض الحادث، خاصة بعد مرور 3 أيام على غرق السفينة المصرية.

السفينة رابتور تحمل 6 طن ملح، فيتو



وجه عبده عبد البارى رسالة لأهالي ضحايا السفينة المصرية فقال: "ضحايا سفينة رابتور.. الأهم دلوقتى إعادة الناجى الوحيد من حادث غرق السفينة رابتور وإعادة جثة الضحية. الأهم دلوقتى إعادة جثة إسلام الله يرحمه التى تم انتشالها وإعادتها لكى يدفن فى وطنه. الأهم دلوقتى معرفة مصير المفقودين هل ستستمر جهود البحث في منطقة غرق السفينة او فى الجزر والشواطئ القريبة. حادث غرق السفينة لن يكون الأخير، وتاريخ حوادث مالك السفينة معروف للجميع والمفترض ان لا يمر مرور الكرام. اما ترك كل الأمور والانشغال بمن سافر لكى يدعم الناجى الوحيد ويمنحه 1000 دولار ويساعد فى إنهاء إجراءات إعادته إلى وطنه لن يؤدى إلا لتأجيج ما فى الصدور، البعض يراها انها رشوة لكى لا يتحدث والبعض الاخر يراها ان من واجب ملاك السفينة دعم الناجى الوحيد وإنهاء إجراءات عودة جثة إسلام الله يرحمه."

منذ نحو عام غرقت سفينة لنفس المالك



وقال عبد الباري: "منذ نحو عام غرقت سفينة لنفس المالك ولم يتحدث أحد لان طاقم البحارة عاد سالما ولكن الآن الأمور تأزمت لوجود ضحايا ومفقودين. ليس من حق أحد أن يلوم البحارة على عملهم على متن سفينة غير مستوفيه شروط الملاحة البحرية، لأن سبل العيش تقطعت بهم ولو وجدوا اى فرصة عمل على مركب حديث لن يترددوا. توضيح بحوزتى تسجيلات صوتية من كافة الأطراف لأبناء من عزبة البرج كل طرف يحمل الطرف الآخر مسئولية ما حدث سننشرها فى الوقت المناسب، ولكن لكل حادث حديث"

صورة الناجي الوحيد، فيتو



وقال مجدي صادق "أطالب الخارجية المصرية وسفارتنا باليونان متابعة التحقيقات ومحاولة العثور علي جثامين ابناؤنا المفقودين الغرقي واتخاذ إجراءات مشددة من قبل ITF وكل المعنيين ضد الشركة اللبنانية سيئة السمعة ولها تاريخ في سفن الخردة ووضعها بالقائمة السوداء يجعل التعامل معها بحذر وعلي الاجهزة المعنية بالدولة اتخاذ خطوات لحماية ابناؤنا الذين يسقطون في بحار مجهولة تحت رحمة سماسرة البحر والاسراع بتأسيس وكالة توظيف مثل اى دولة في العالم والتوقيع علي اتفاقية MLC ٢٠٠٦ لحماية حقوق اولادنا، مرة اخري نتمنى من لديه اي معلومات خاصة باسماء الضحايا واسرهم وهناك من عمل علي متن هذه السفينة رابتور او التعامل مع الشركة المالكة او السماسرة المتعاملين معهم التواصل معنا ومساعدة الاجهزة المعنية وان يكون هذا الحادث الاليم وقفة مع المعنيين للبدء في تأسيس وكالة التوظيف البحري!!"

تفاصيل غرق سفينة الشحن المصرية رابتور

وكشف محمد أحمد فاروق عن أسماء ضحايا سفينة الشحن "رابتور" فقال: "اسماء المفقودين من ابناء محافظة دمياط في سفينة الشحن الغارقة رابتور، هم البحارة محمد ناصر الشحات ومحمد نبيل شاهين ويزن احمد ومحمد محسن دعدور وزياد اشرف، وعبدالله الطرابيلى، وعلى ابراهيم وخالد نادر."

السفينة المتهالكة من الداخل، فيتو



وكشف يحيي المغير عن تفاصيل غرق السفينة رابتور فقال: " تاريخ تحطم السفينة.. في الساعة 7:00 صباح يوم الأحد، في المنطقة البحرية على بعد حوالي 4 أميال جنوب غرب سكالا إريسو، صرح الربان أن سفينة الشحن تعرضت لأضرار ميكانيكية... في الساعة 8:30 صباحًا صرح القبطان أن السفينة تعرضت لبعض التباطؤ ثم أصدر إشارة "استغاثة"، بينما فقدت الشاحنة عن الرادار في تلك اللحظة."

انتشال جثمان إسلام محمد ابراهيم خليل الموافى، فيتو



وقال تامر السيد: "يمكن أن يكون الماء دخل إلي السفينة في حالة عدم غلق عنابر السفينة، ما يعطي وزنًا أكبر للبضائع الموجودة بالفعل، وربما لم تتمتع باستقرار جيد بشأن تستيف البضائع"، وهذه الأمور قد تكون لعبت دورًا في غرق السفينة، كما يوضح أميرال خفر السواحل e.a. نيكوس سبانوس يتحدث إلى SKAI، حيث مالت السفينة بعد ساعة من إطلاق الربان لاستغاثته "Mayday، Mayday" إلى السفن المارة ثم اختفي من الرادار"