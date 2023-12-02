ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في الإسماعيلية (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية، عدة حملات تموينية، اليوم السبت، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

نتائج الحملة

وأسفرت الحملة اليوم، عن ضبط 18 طبق سجق و8 كيلو تقاطيع مجهولين المصدر بأحد محال (السوبر ماركت) بنطاق حي ثالث، علاوة على ضبط عدد 450 كيس قهوة سريعة الذوبان وزيوت العطارة المنتهية الصلاحية، كما تم ضبط عدد 500 علبة سجائر بدون فواتير.

Advertisements

جانب من الحملات، فيتو

ضبط سلع منتهية الصلاحية

كما تمكنت الحملة من ضبط وتحرير عدد من المحاضر التالية فيما يخص الرقابة على المحال التجارية، تم تحرير عن 47 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و56 محضر لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر سلع مجهولة المصدر، ومحضر سلع منتهية الصلاحية وغش تجاري، ومحضر لعدم الإعلان عن المخازن، و27 محضر للإدارة بدون ترخيص وإشغال طريق.

جانب من الحملات، فيتو

‏‎ مجال الرقابة على المخابز

كما تم تحرير 7 محاضر إنتاج خبز ناقص وزن، و8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و14 محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و12 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و25 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر توقف عن الإنتاج، ومحضر تصرف في الدقيق.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

