السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل مجموعة من الشباب بالإسماعيلية

الحملة الرسمية للمرشح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فيتو

 استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الإسماعيلية وفدا من شباب الإسماعيلية وممثلي الاتحادات الطلابية، وذلك بمقر الحملة الرئيسي بالمحافظة. 

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هيئة المكتب تستقبل شباب الجامعات 

 وكان في استقبال الوفد عدد من أعضاء هيئة مكتب الحملة الرسمية بمحافظة الإسماعيلية، ممثلين في الأستاذ صقر محمد صقر، والدكتور طارق رمزي، والأستاذ أكرم الشافعي، الذين أداروا نقاشا مع الشباب لاستعراض رؤية الحملة الهادفة إلى استعادة لُحمة 30 يونيو لاستكمال مسيرة البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة. 

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جانب من اللقاء، فيتو

أهمية التواصل مع كافة الجهات 

حيث أكدت هيئة مكتب الحملة بالمحافظة خلال اللقاء على أهمية التواصل مع كافة فئات المجتمع الإسماعلاوي، مُشيرين إلى أن الحملة مرنة تعتمد على المشاركة الشعبية الواسعة، وجامعة لكل المصريين.  

جانب من اللقاء، فيتو

كما تم التأكيد على أن للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بصمات علي كل المستويات السياسية والاجتماعية علي مدار السنوات الماضية، وعلى مدار 9 سنوات كان هناك العديد من الإنجازات من البنية الأساسية وإعادة بناء المؤسسات، وعملية التنمية الشاملة وخلق وظائف جديدة، فما حدث خلال السنوات الأخيرة كان إنجازًا كبيرًا يستحق أن ننظر إليه بإنصاف.  

 

توجيه الخطاب لكل المصريين 

وأكد ممثلي هيئة مكتب الحملة بالمحافظة خلال اللقاء، أنهم حملة تستهدف توجيه خطابها لكل المصريين، وبشكل خاص الشباب والمرأة، كذلك التأكيد على جعل مقر الحملة الانتخابية بالإسماعيلية منصة وقبلة لكل المصريين، واستقبال جميع المتطوعين والمواطنين لحرصهم على الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات من خلال جميع وسائل التواصل مع الحملة.
 

في السياق، أجرت هيئة مكتب الحملة خلال اللقاء نقاشا مفتوحا مع الشباب الحضور، وتلقي استفساراتهم والرد عليها بخصوص استعراض رؤية الحملة وعددا من الملفات التي تشغل فكر الشباب.
 

 

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