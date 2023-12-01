الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

متحف آثار الإسماعيلية ينظم محاضرات بالمدارس لنشر التوعية الأثرية (صور)

متحف آثار الإسماعيلية
متحف آثار الإسماعيلية ينظم محاضرات بالمدارس، فيتو

نظم القسم التعليمي في متحف آثار الإسماعيلية، عددا من المحاضرات بمدارس المحافظة المختلفة، وذلك بهدف نشر التوعية الأثرية.  

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محاضرة بمدرسة أبو سلطان 

وشملت فعاليات المحاضرات تقديم محاضرة بمدرسة السكة الحديد، للتعريف بتاريخ ونشأة القطع الأثرية، وتم ختام المحاضرة بمجموعة من الأنشطة التعليمية وسط تفاعل بين المشاركين. 

جانب من المحاضرات، فيتو

 

التعرف على تاريخ منطقة القناة 

وتهدف المحاضرات التعريف بتاريخ نشأة المتحف وأهم القطع الأثرية المعروضة به، بالإضافة إلى الحديث عن التاريخ الأثري بمدن القناة وسيناء ومحافظة الإسماعيلية، وأهم المواقع الأثرية بها، وفي ختام المحاضرة تم عمل مجموعة من الأنشطة التعليمية وسط تفاعل من المشاركين.

 

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جانب من المحاضرات، فيتو
جانب من المحاضرات، فيتو

محاضرات التوعية الأثرية 

ويأتي ذلك ضمن موسم محاضرات متحف الإسماعيلية بالمدارس للعام الدراسي 2023 / 2024  للتعريف بتاريخ نشأة المتحف وأهم القطع الأثرية المعروضة به.

 

وكان متحف آثار الإسماعيلية، في وقت سابق، قد احتفل باليوم العالمي للسياحة، حيث نظم القسم التعليمي بالمتحف على هامش الاحتفالية ورشة فنية للرسم على الأسفلت، والتى شارك بها عدد من الأطفال من رواد المتحف.  

جانب من المحاضرات، فيتو
جانب من المحاضرات، فيتو

الرسم والتلوين على الأسفلت 

وشملت الفعالية التي أقامها القسم التعليمي صميم عدد من الرسومات الفنية والفرعونية على الأسفلت، وذلك باستخدام الطباشير الجيرى ثم قيام الأطفال بتلوينها وذلك في أجواء مليئة بالفرح والمرح.  

 

ويأتي ذلك ضمن حزمة الأنشطة التي اطلقتها أقسام متحف آثار الإسماعيلية المختلفة لتتواكب مع المناسبات المحلية والعالمية، والتي تعمل بدوره على جذب المزيد من الرواد للمتحف. 

 

جانب من المحاضرات، فيتو

الاحتفال باليوم العالمي للسياحة 

واحتفل العالم باليوم العالمي للسياحة؛ لزيادة الوعي وإظهار الدور الهام للسياحة وقوة تأثيرها على القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي، وجاء شعار هذا العام نحو الاستثمار في كوكب الأرض دعم التحول الأخضر للسياحة ليكون بمثابة دعوة إلى العمل للمجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية ومستثمري القطاع الخاص من أجل التوحد حول استراتيجية استثمار سياحي جديدة. 

 

الاحتفال بالذكرى السنوية لفك رموز حجر رشيد 

كما يتصادف احتفال اليوم العالمي للسياحة مع احتفال مصر في السابع والعشرين من سبتمبر من كل عام بالذكرى السنوية لفك رموز حجر رشيد، والذي تم اكتشافه في عام 1799 على يد جندي فرنسي يدعى "بيير فرانسواه بوشار" خلال حملة "نابليون بونابرت" على مصر. 

 

وفي سنة 1822 ميلاديا  أعلن العالم الفرنسي جان فرنسوا شامبليون مسئول قسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر أنه توصل لفك النقوش المكتوبة على الحجر، المكتوبة بثلاث لغات قديمة وهي( المصرية القديمة والقبطية والإغريقية). 

 

ويحتوي متحف الإسماعيلية على مجموعة من القطع المتنوعة التي تتناول الكتابة، فمنها على سبيل المثال قطعة شبه مستطيلة من الجرانيت ترجع للعصر اليوناني الروماني عليها نفس باللغة اليوناني من ثمان أسطر، عثر عليها في منطقة المحمدية بشمال سيناء ضمن حفائر كليدا بالمنطقة في عام 1909.

 

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