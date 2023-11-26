الأحد 26 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

الصحة: بخاخات الكورتيزون وموسعات الشعب الهوائية علاج فعال لمرضى الربو الشعبي

الربو الشعبي،فيتو
الربو الشعبي،فيتو

مرض الربو الشعبي من الأمراض المزمنة التى يجب الاكتشاف المبكر لها وعلاجها والتعايش معها حتى لا يتعرض المصاب إلى نوبات الربو الشعبي باستمرار، ويمكن أن يصيب مرض الربو الشعبي الكبار والأطفال.

ويخشي أولياء الأمور على الأطفال المصابين بالربو الشعبي من ممارسة الرياضة أو ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مع  قرنائهم من الأطفال في المرحلة العمرية.

 

بدوره قال الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة إن الطفل المصاب بمرض الربو الشعبي يمكنه أن يمارس الرياضة دون خطورة.

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تشخيص مرض الربو الشعبي

 وأكد ضرورة تشخيص مرض الربو الشعبي  مبكرا لتلقي العلاج وعدم الوصول إلى مضاعفات مشيرا إلى أنه قبل ممارسة الطفل للرياضة يجب التأكد من الحالة العامة للطفل وتناول العلاج في مواعيده.

مرض الربو الشعبي

 وتابع حديثه بأن علاج مرض الربو الشعبي يتضمن بخاخات  الكورتيزون وموسعات الشعب الهوائية والتى يمكن أن تكون ممتدة المفعول وقصيرة المفعول ويجب أن تؤخذ تحت إشراف طبي.

ونصح مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بضرورة ممارسة تمارين التنفس الصحيحة لتفادي التعرض لأزمات الربو الشعبي.

 وكشفت وزارة الصحة عن الفرق بين مرض الربو الشعبي للكبار والأطفال ويصيب مرض الربو الشعبي للكبار الأشخاص في الفترة بين أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات ومن يتعرض للأتربة أو الروائح النفاذة.

 

أوضحت أن الربو الشعبي عندما يصيب الكبار يصبح مرض مزمن ويمكن التحكم فيه من خلال الالتزام بالعلاج.

 

مرض الربو الشعبي للأطفال

وأكدت وزارة الصحة ان الربو الشعبي للأطفال يصيب الشعب الهوائية ويصيب الجيوب الانفية ويمكن الشفاء منه بعد فترة من تناول العلاج

 

 

كما وجه الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدرة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، نصائح إلى مرضى الربو الشعبي بضرورة اتباع إجراءات الوقاية لمنع الدخول في نوبات الربو

 

وأشار مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع فيس بوك ضرورة تجنب مسببات الحساسية لمرضى الربو واتباع أنظمة غذائية سليمة وتجنب الاطعمة التي تسبب حساسية ونوبات الربو الشعبي سواء الأسماك أو الألبان او غيرها من الأطعمة التي تسبب الحساسية.

 

وأكد أن الأطعمة المسببة للحساسية تختلف من شخص لآخر لذا يجب التاكد من أي نوع من الطعام يسبب حساسية عن غيره.

وقال مديرعام الإدرة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن مرض الربو الشعبي من الأمراض المزمنة التي تسبب التهاب في الشعب الهوائية ويؤدي إلى ضيق في الممر الهوائي أو يسبب الكحة المستمرة أو النهجان.

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وتابع حديثه لــ"فيتو " ضرورة تشخيص مرض حساسية الصدر عن الأمراض التي تظهر في مرحلة الطفولة، مع استبعاد كل مرض يسبب صوت صفير في الصدر بجانب قياس وظائف التنفس بعد أخذ موسعات الشعب الهوائية.

 

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