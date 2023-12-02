مركز إعداد القادة بجامعة القناة يقدم منحة كن أنت التغير الإيجابي

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن تنظيم الجامعة لمنحة "كن أنت التغير الإيجابي" التي ينظمها مركز إعداد القادة بالجامعة، المُقدمة من جمعية الكشافة الجوية بالإسماعيلية لطلاب جامعة قناة السويس.

المشرفون على المنحة

ويشرف على المنحة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما يشرف تنفيذيا على المنحة الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة، وبتنظيم من الدكتورة مناي شاهين، والدكتور محمد صلاح وكيلي المعهد.

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موعد إقامة المنحة

وتقام المنحة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبدالله عامر مدير عام الإدارة.

ومن المقرر أن تُعقد المنحة في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر من الساعة 2 إلى 5 مساء، جدير بالذكر أن المنحة مجانية، ويمنكن الاشتراك بها من خلال الدخول علي الرابط التالي

https://chat.whatsapp.com/KuMXbJC1MBwLL74pfbK8Bj

ومن جهة أخرى كان قد أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن استمرار مشاركة الجامعة بمبادرة "اتحضر للأخضر"، وذلك باستضافة طلاب وتلاميذ المدارس بمحافظة الإسماعيلية، في زيارات متنوعة خلال شهر نوفمبر، حيث استضافتهم خلالها كلية الزراعة، وكلية الطب البيطري في مزارعها، ومعامل الصناعات الغذائية بها، ومتاحف الحياة البرية، والمزارع التعليمية.

بروتوكول تعاون مع التربية والتعليم

وتابع أن تلك الزيارات تأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وفي ضوء دور الجامعة المجتمعي نحو فئات المجتمع المختلفة، خاصة طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي.

ندوات توعية مكثفة

وقام علماء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بتقديم الندوات التوعوية والتثقيفية، لرفع مستوى الوعي البيئي لديهم، مؤكدا أن جامعة قناة السويس حريصة على المشاركة الفعالة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى ومن أهمها مبادرة "اتحضر للأخضر "...والهادفة لنشر الوعي البيئي والتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة، والمفاهيم المختلفة المتصلة بقضايا المناخ والبيئة، وما يتصل بها من قضايا اقتصادية واجتماعية.

تنفيذ الزيارات المدرسية

تم تنفيذ تلك الزيارات المدرسية بإشراف عام الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد وصفي، والدكتور محمد الشبراوي وكيلا كليتي الزراعة والطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

زيارة متحف الحياة البرية

وقام طلاب وتلاميذ المدارس بزيارة متحف الحياة البرية والمركز الإقليمي للمحميات الطبيعية بكلية الطب البيطري واستمعوا إلى ندوات حول "رفع الوعي البيئي ونشر الثقافة البيئية في ظل التغيرات المناخية"، وقاموا بجولة للتعرف على الحيوانات والحشرات المحنطة بالكليتين، وندوات بعنوان "المدرسة الخضراء الذكية: دراسة حالة للمرحلة الابتدائية"، وندوة أخرى حول "تدوير المخلفات".