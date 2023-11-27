الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس شركة جريفولز إيجيبت يكشف لطلاب جامعة قناة السويس تفاصيل مشروع مشتقات البلازما

اللواء مجدي مبارك
اللواء مجدي مبارك رئيس شركة جريفولز إيجيبت، فيتو

قال اللواء مجدي مبارك رئيس شركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما، خلال حواره مع طلاب جامعة قناة السويس،  أن مشروع مشتقات البلازما والذى بدأ منذ عام 2014 وحتى 2019  يحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ففي عام 2019 كانت الجلسة الفاصلة مع رئيس الجمهورية، والوزراء المعنيين، لعرض الشركة التي ستتعامل في هذا الأمر،  وكانت الجلسة  للبحث عن الشركة المصنعة لمشتقات البلازما والأولى عالميا في هذا المجال. 

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تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من البلازما 

وأضاف اللواء دكتور مجدي مبارك خلال الجلسة الحوارية التي أقامتها جامعة قناة السويس ضمن مبادرة “ وطن آمن لمستقبل أفضل” أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من البلازما قضية أمن قومي.  

 

لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 70 %  من البلازما على مستوى العالم، مضيفًا أن أوروبا تستورد منها 40 ٪. 

 

أهداف وأهمية مشروع مشتقات البلازما 

وكشف الدكتور مجدي مبارك، أن أهداف مشروع البلازما والتي تصبو نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما في جمهورية مصر العربية، من خلال تصنيع مشتقات البلازما طبقًا لأعلى معايير الأمان والجودة العالمية، لدعم النظام الصحي المصري، وماله من مردود إيجابي على المواطن المصري.  

 

تطوير ودعم الخبرة الطبية 

بالإضافة إلى تطوير ودعم الخبرة الطبية في التعامل مع البلازما ومشتقاتها، إلى جانب السعي نحو تحقيق الريادة في صناعة وإنتاج وتوزيع مشتقات البلازما في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوطين التكنولوجيا والخبرات المرتبطة بتلك الصناعة، والكشف والمسح الطبي الدوري للمواطنين. 

 

مشتملات مشروع البلازما 

وأوضح مبارك مشتملات المشروع والتي تضم مراكز تجميع البلازما، حيث تعمل الدولة على أنشاء وتشغيل عدد 20 مركزا للتبرع بالبلازما في مختلف المحافظات. 

 

ثانيًا: منشأة تصنيع وتشمل مصنع التجزئة ومصنع التنقية  بقدرة تجزئة  تصل إلى مليون لتر بلازما سنويًا.  

 

ثالثًا: معمل مركزي: لعمل اختبارات لضمان سلامة المتبرعين، واختبارات البلازما ما بعد التبرع، لضمان معايير السلامة والجودة القصوى لمشتقات البلازما.  

 

رابعًا: مخزن رئيس للبلازما: ويشمل مركز لوجستي البلازما بقدرة على العزل وتخزين البلازما في درجة حرارة 30 %.  

 

وأخيرًا أكاديمية جريفولز: وهي حزمة من البرامج التدريبية المهنية المتخصصة في علوم البلازما والجودة لتدريب الكوادر المختصة للعمل في هذا المشروع.

 

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