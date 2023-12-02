خبيرة استراتيجية: كيان الاحتلال مستمر في مخطط ابتلاع الأراضي الفلسطينية

المقاومة الفلسطينية، قالت الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجى إن مواصلة كيان الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على قطاع غزة عقب انتهاء فترة الهدنة القصيرة مع حركات المقاومة الفلسطينية وحركة حماس والتي أدت لاستشهاد ما يقرب من 240 مواطنا، يثبت أنها ماضية فى مخططها وهو القضاء على المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة وتحديدا حركة حماس وابتلاع الأراضي الفلسطينية.

توثيق الجرائم الإسرائيلية

وأضافت لفيتو، أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى وهو الأمر الذى يجب توثيقه ليعلم العالم أن الشعب الفلسطيني قدم الغالى والنفيس للدفاع عن أرضه مؤكدة أن المخطط الإسرائيلى لتهجير أهالى غزة أو ما يطلق عليه ترانسفير غزة لم يتوقف عند حدود سيناء، وإنما اتجهت إسرائيل إلى مسار بديل ظهر جليًا في إعادة تكرار الحديث عن إمكانية فتح منفذ في اتجاه قبرص واستخدام موانئ قبرص في نقل المساعدات إلى داخل القطاع، ما يؤكد أن تل أبيب بدأت في البحث عن حل آخر لتحقيق هدفها وهو قتل القضية الفلسطينية.

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وتابعت: لابد من التحرك على المستوى الدولى لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التى ارتكبتها وتواصل ارتكابها بحق الشعب الفلسطينى وجميعها تندرج تحت اسم جرائم الحرب سواء كانت جريمة الإبادة الجماعية أو التهجير القسرى أو ضرب المستشفيات والمدارس ودور العبادة وهو ما يتطلب وقف سياسة الكيل بمكيالين من جانب الأمم المتحدة حتى لا تفقد مصداقيتها ودورها .

ضحايا القصف الاسرائيلى

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 240.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، قصف أكثر من 400 هدف في قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة مع حركة حماس قبل يوم.

وقال جيش الاحتلال إنه قصف أكثر من 50 هدفا في هجوم مكثف في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة، مؤكدا مشاركة قوات جوية وبحرية وبرية في الضربات.