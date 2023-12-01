الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

نقل الرسائل وجها لوجه، تكتيكات استخدمتها حماس في خداع جيش الاحتلال قبل طوفان الأقصى

حماس، فيتو
حماس، فيتو

طوفان الأقصى، كشفت صحيفة "جيروزليم بوست" العبرية أن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية استطاعت خداع جيش الاحتلال قبل البدء في عملية طوفان الأقصى، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان أعمى تماما.

وأضافت الصحيفة العبرية في تقريرها، أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل لم تفهم ماذا حدث يوم عملية الـ7 من أكتوبر الماضي، وذلك على الرغم من مرور قرابة شهرين على العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على جيش الاحتلال وبعض المستوطنات الإسرائيلية.

ونوهت جيروزليم بوست في تقريرها إلى أنه في حال معرفة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بتلك العملية، سواء الموساد أو الشاباك، ما تركوا الحدود دون حراسة.

وأوضحت الصحيفة أن قادة حركة حماس محمد الضيف ويحيى السنوار كانا على علم بالمراقبة الوثيقة التي يقوم بها مجمع المخابرات الإسرائيلية، ولذلك استخدما الأساليب السرية من أجل توصيل الرسائل التي يريدانها.

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خطة قادة حماس لخداع إسرائيل في عملية طوفان الأقصى 

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هناك مصادر أمنية إسرائيلية تعتقد أن الضيف والسنوار، وهما تحت مراقبة المخابرات الإسرائيلية، عملا على نقل الرسائل سرا.

وبحسب التقديرات، أجرت حماس تحضيرا دقيقا للتوغل في 7 أكتوبر، والذي وصفه مسؤول كبير في الأجهزة الأمنية بأنه "تمرين خداع مثالي".

وأكدت الصحيفة العبرية أن قادة حماس اعتمدوا على تكتيكات جديدة في نقل الرسائل إلى بعضهم أبرزها نقل هذه الرسائل وجها لوجه.


واستطاعت المقاومة الفلسطينية في يوم الـ7 من أكتوبر في اختراق دفاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي والعبور إلى الأراضي المحتلة وتنفيذ هجمات ضد القواعد العسكرية الإسرائيلية.

وبدأت عملية طوفان الأقصى بهجوم صاروخي كثيف نفذته كتائب القسام، واستطاعت الصواريخ العبور من القبة الحديدية واختراقها، حيث عبر أكثر من 3 آلاف صاروخ من القبة.

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