رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد وحدات مبادرة سكن كل المصريين

تفقد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، الأعمال الجارية بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين – محور الإسكان المتوسط " الجاري تنفيذها بالمدينة.

وخلال الجولة، تابع " عبدالرشيد " أعمال تنفيذ 44 عمارة بها ١٠٥٦ وحدة، حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 35 %، ومن المقرر الانتهاء من العمارات العام المقبل، وذلك في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها، وكذا توفير احتياجات المنتقلين للسكن بالمدينة.

ووجه المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، بدفع الأعمال بالمشروع، حيث تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بكفاءة وجودة عالية، والالتزام بمعدل الأداء، والخطة الزمنية لاستلام المشروع.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، ومسؤولو الجهاز، الأعمال الجارية بمشروع " زهرة العاصمة " عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة - المرحلة الثانية، لمتابعة سير العمل.

وخلال الجولة، تابع رئيس جهاز مدينة بدر، أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمرحلة الثانية بالمشروع، والتي تضم ١٩٦ عمارة بها ٤٧٠٤ وحدات سكنية، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالعمارات إلى مراحلها النهائية، كما تفقد أعمال المرافق، وأعمال الكهرباء بالمشروع.

وأوضح المهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز للطرق وتنسيق الموقع والزراعة، أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ أعمال الطرق " أساس – أسفلت "، حيث وصلت نسبة تنفيذ الطرق بالمشروع إلى مرحلة متقدمة.

ووجه المهندس رضوان عبد الرشيد، بدفع الأعمال بالمشروع، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال ( الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع ).

ويبدأ غدا الأحد، التقديم على شقق الطرح التكميلي لشقق سكن كل المصريين 3، والتى تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

ونستعرض خريطة بأماكن شقق الطرح التكميلي لشقق سكن كل المصريين 3 كالتالي:

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الوحدات الجاهزة للتسليم، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين)، وفي(الفيوم - طامية) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (البحيرة - وادي النطرون)، وفي (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية - موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق)، وفي (قنا - أبو تشت "القارة") التحويل إلى (قنا "قوص- الوقف").

والوحدات تسليم خلال 36 شهرًا، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية - برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة)، وفي (الجيزة - أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة - أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - الفيوم الجديدة).

وفى (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - المنيا الجديدة)، وفي (بني سويف - "بني سويف أمام الشنوة - قرية سدس") التحويل إلى (بني سويف - بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية - الخانكة) التحويل إلى (القليوبية - العبور الجديدة).

وفي (سوهاج - "الكوثر -جهينة - ساقتلة") التحويل إلى (سوهاج - سوهاج الجديدة)، وفي (أسيوط - "مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط - أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية - صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية - العاشر من رمضان)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة).

في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلي، فإن ذلك يعتبر عدولًا من العميل عن الاستمرار في الحجز بالإعلان الأصلي

ويعتبر الحجز لاغيًا، وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلي، مع سريان جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلان وملحق كراسة الشروط، واعتبارها جزءً لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.