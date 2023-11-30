الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

خلي بالك، حالات إلغاء تخصيص شقق جنة بالطرح التكميلي

شقق الاسكان, فيتو
شقق الاسكان, فيتو

حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من حالات إلغاء تخصيص شقق جنة، وذلك بعد الإعلان عن الطرح التكميلى لمشروع جنة، والذى يضم 480 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمدينتي (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة) بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2.

 

والشقق بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online) من خلال بنك التعمير والإسكان، وذلك للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة، والتى سبق طرحها فى الإعلان السابق، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

 

Advertisements

 

ونستعرض حالات إلغاء تخصيص الشقق:

 

(١) الشروط البنائية

التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة.

      

(2) حالات إلغاء التخصيص

في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة. بناء علي طلب المخصص له الوحدة.

 

عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ 20% بالإضافة الى (1% مصاريف إدارية + 0.5) لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

 

عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد.

 

التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

 

 تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

 

عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

 

(3) المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل الاستلام هي:

 يتم خصم (1%) مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء وذلك من إجمالي قيمة الوحدة.

 

 (4) المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص بعد الاستلام هي:

 

يتم خصم (1% مصاريف إدارية + 0.5%) الحساب مجلس الأمناء وذلك من إجمالي قيمة الوحدة بالإضافة إلى خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنويًا من إجمالي قيمة الوحدة من تاريخ استلام الوحدة وحتى تاريخ إعادة تسليمها طبقًا لما ورد باللائحة العقارية.

 

وعلى مستوى أنظمة السداد كالتالي:

استكمال سداد 20% بالإضافة إلى (1) مصاريف ادارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة من خلال التحويل (سويفت/ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والاسكان فرع الدقي، من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك) وبالنسبة للعملاء المسددين لمبلغ جدية الحجز نقدًا يقومون بفتح حسابات لهم بالفرع المختص وإيداع قيمة الاستكمال في الحساب لتنفيذ التحويل الداخلي.

 

- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام بنفس أسلوب السداد السابق.

 

 باقي ثمن الوحدة (الـ (70%) يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (%2) طبقا لتعليمات وزارة المالية + (0.5%) مصاريف تحصيل وطبقا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة.

 

يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على ان يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

 

في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي وحتى تاريخ السداد.

 

 يمكن لحاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة الـ ۷۰% من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقًا للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أي مبالغ تستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

 

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن هذا الطرح يأتى فى إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.

الإسكان: إزالة دور مخالف بأحد العقارات واسترداد 3 وحدات سكنية بمدينة الشروق

5 أسئلة توضح كل ما تريد معرفته عن شقق الطرح التكميلي سكن كل المصريين 3

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق التعمير والاسكان المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مواد متعلقة

دار الإفتاء توضح أهم الآداب التي يستحب للإنسان مراعاتها عند دخول مكة المكرمة

4 وزراء يشهدون احتفالية ختام مبادرة دوي لتمكين الطفل المصري

وزير التعليم: بناء الشخصية المصرية وإطلاق إمكاناتها على رأس الأولويات

أخبار الأهلي، جديد أزمة القندوسي وحقيقة رحيل أليو ديانج وطلب عاجل من الخطيب

كولر يتسلم تقريرا عن إصلاحات ملعب التتش

رئيس نادى أسوان: 36 نادي وافقوا على إلغاء دورى المحترفين ويهمنا مصلحة الأندية

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

محمد رمضان يعتذر للإعلامي عمرو أديب، والأخير يعلق

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة الدولار

خلاف داخل مجلس إدارة الزمالك على منصب مدير التعاقدات

ليفربول يسجل هدفين في شباك لاسك لينز خلال 3 دقائق ومحمد صلاح يصنع

شيء يدعو للفخر، حفاوة عربية بما فعله أمير قطر مع الرئيس الألمانى على سلم الطائرة (فيديو)

القابضة لكهرباء مصر تعلن عن وظائف شاغرة، تعرف على الشروط وطريقة التقديم

رباعي الأهلي يسبب حيرة مارسيل كولر

Advertisements

منوعات

المزيد

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

خلي بالك، حالات إلغاء تخصيص شقق جنة بالطرح التكميلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 30-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم بكاء الرجل في المنام وعلاقته بانتهاء المشكلات والأزمات الأسرية

لم يرد بها نص والبعض يراها بدعة، 25 دعاء ليوم الخميس

المزيد
الجريدة الرسمية