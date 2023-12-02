كواليس حركة تداولات البورصة المصرية، 86.0% نسبة تعاملات المصريين، التحركات الحذرة هي السيناريو الأقرب للسوق الآن

البورصة المصرية، سجلت البورصة المصرية تباينا لمؤشراتها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي بحركة التعاملات، وفقد رأسمالها السوقي نحو 34 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية حوالى 1,676.7 تريليون جنيه، مقابل 1,710.8 تريليون جنيه، متأثرة بموجة جني أرباح، مما يمثل انخفاضا بنحو 1.99 % خلال الفترة المذكورة.

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محمد حسين، فيتو

حركة تعاملات مؤشرات البورصة المصرية بتداولات الأسبوع الماضي

وفى ذات السياق، قال محمد حسين خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”:على صعيد حركة التعاملات بمؤشرات البورصة المصرية، هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 24735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 29657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645 نقطة.

وأضاف حسين قائلا: جاءت خسائر حركة التعاملات بالبورصة المصرية هذا الأسبوع نتيجة القوة البيعية الشديدة التى تمت على معظم الأسهم بالبورصة المصرية خلال حركة التداولات للأسبوع الأخير من نوفمبر.

التداول على الأسهم داخل المقصورة

وأضاف حسين قائلا: بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع المنتهى نحو 276.5 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 8,320 مليون ورقة منفذة على 692 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 204.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 17,896 مليون ورقة منفذة على 621 ألف عملية خلال الأسبوع المنتهي، مشيرا إلى استحواذ الأسهم على 8.57% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو91.43 % خلال الأسبوع، كما سجلت تعاملات المصريين نسبة 84.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.1% والعرب على 7.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 298.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 141.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

مؤشرات، فيتو

نسبة تعاملات المصريين فى البورصة المصرية هذا الأسبوع

وأشار حسين إلى أن نسبة تعاملات المصريين مثلت 86.0% من قيمة التداول للأسهم المقيدة خلال حركة تعاملات البورصة المصرية للأسبوع المنتهي، منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.4% وسجل العرب 7.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,168.9 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3,602.5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

بعد فترة جني الأرباح في البورصة المصرية، التحركات العرضية هي السيناريو الأفضل للسوق الآن

مؤشرات إيجى إكس، البورصة المصرية اختتمت حركة التداولات بالبورصة المصرية على حالة من الصعود في محاولة لتخطى المستوى 26000 نقطة، بعد فترة من جني الأرباح، لكن هذا لا يعني الدخول في مرحلة صعود مستمر، بل إن هناك مؤشرات على أن السوق يمر بفترة "تحركات عرضية" خلال الفترة الفترة الحالية، كما أن التحركات العرضية هي السيناريو الأفضل للسوق الآن، ويمكن أن يثبت فيها المؤشر لمدى أسبوعين، رغم أن السوق ينتظر العديد من الأخبار الإيجابية، فيما يتعلق بالقطاعات، وكانت البورصة المصرية استهلت تعاملات الخميس بصعود جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.31 % مسجلًا مستوى 24837 نقطة.

وكذلك تم تسجيل صعود لمؤشري الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.95% إلى 5236 نقطة، و"EGX100" بنسبة 0.89% عند مستوى 7600 نقطة، وكانت البورصة المصرية حققت حصيلة ضخمة.

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مؤشرا تالبورصة المصرية، فيتو

ماذا حدث فى تداولات نهاية الأسبوع ؟

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.676 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 24735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 29657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة.



فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645 نقطة.

مؤشرات ايجى اكس، فيتو

كواليس تداولات جلسة الأربعاء

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.669 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 24759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 10538 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7533 نقطة.

خبير أسواق مال يكشف مزايا تداول شهادات الكربون بالبورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية عن تدشين السوق الإفريقي الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وفى ذات السياق قال نبيل فرج خبير أسواق المال لــ “ فيتو ”: سوق تداول شهادات الكربون يعتبر سوقا طوعيا منظما لمساعدة الكيانات العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وإفريقيا، وأشار الى وجود جانب من الطلب الخاص بالشركات التي ترغب في تعويض انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها نظرًا لتكلفتها المرتفعة أو التي لا يمكن تجنبها.

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جهود مشتركة بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية

وأضاف فرج: القرار جاء بعد جهود مشتركة بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، في ظل الرؤية المشتركة لتطوير سوق الأوراق المالية واستحداث أدوات مالية تتناسب مع متطلبات السوق وللمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية للتوسع في المشروعات منخفضة الانبعاثات.

التداول على الكربون، فيتو

الجدير بالذكر، أشار أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن سوق الكربون الطوعي بالبورصة المصرية خطوة مهمة نحو تعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر وإفريقيا والوصول إلى الحياد الكربوني، ويعكس التزام البورصة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات البيئية، ويأتي تفعيل سوق تعزيزًا وتأكيدًا لدور مصر الريادي في إفريقيا.