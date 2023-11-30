خبير: سوق الأوراق المالية شديد الحساسية والبورصة المصرية أثبتت كفاءتها

الاقتصاد المصرى يقاوم لتوفير سيولة دولارية للحفاظ علي الاحتياطي الأجنبى في ظل ظروف عالمية، تقيد الجنيه المصرى، وذلك من خلال محاور عديدة حيث يلعب برنامج الطروحات فى البورصة المصرية دورا رئيسيا تلك الفترة والدليل مساعى الصناديق السيادية والاستثمارية الأجنبية للانتشار في سوق المال المصري .

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محمد عبدالرحيم، فيتو

وفى ذات السياق قال محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادى لـ " فيتو ": سوق الأوراق المالية شديد الحساسية ويتأثر بما يدور في الساحة السياسية والاقتصادية، مشيرا الى أنه في الظروف العادية يمكن القول انه كان لابد من وجود تأثير سلبي على مؤشرات البورصة المصرية وذلك نظرا للمتغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وخصوصًا في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

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البورصة المصرية حقت أداءً قياسيًا خلال جلسات الأسبوع الماضي

وأضاف عبدالرحيم قائلا: البورصة المصرية حقت أداءً قياسيًا خلال جلسات الأسبوع الماضي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 4.66 % متجاوزا، مستوى 25500 نقطة وهو مستوي تاريخي وغير مسبوق وأعتقد أن السبب الرئيسي لارتفاع مؤشرات البورصة المصرية هو التأثر " بارتفاع محتمل " لسعر صرف الدولار وخصوصًا مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية هذا بالإضافة الي ارتفاع نسب التضخم، وأيضا جاذبية الأسهم المصرية لبعض الصناديق السيادية العربية والاجنبية.

وتابع:" بالتالي يلجأ المستثمرون الي التحوط من تراجع قيمة الجنيه بشراء أسهم ذات قيمة"، متوقعا استمرار ارتفاع مؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع القادم ما لم يحدث جديد.

مؤشرات، فيتو

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تداولات جلسة الثلاثاء

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه عند مستوى 1.688 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 25121 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 10695 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 5174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7544 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

تداولات جلسة الإثنين

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.39% عند مستوى 25905 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% عند مستوى 30847 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.73% عند مستوى 11028 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% عند مستوى 5151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 7549 نقطة.

تداولات جلسة الأحد

وتباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.702 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 25300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30416 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10768 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 5091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة.