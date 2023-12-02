السبت 02 ديسمبر 2023
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منوعات

في ماليزيا، خطأ بنكي يحول سيدة إلى مليونيرة

بنك في ماليزيا، فيتو
بنك في ماليزيا، فيتو

فوجئت إحدى عملاء أكبر بنك في ماليزيا مؤخرا، أن رصيدها البنكي ارتفع بشكل غامض، ليصل إلى أكثر من 86 مليون دولار.

وبالطبع، قامت فحصت حفيظة عبد الرحمن بفحص حسابها أواخر الشهر الماضي، فوجدت أن ثروتها زادت لتصل إلى أكثر من 404 ملايين رينجيت (86.3 مليون دولار) في حسابها الائتماني، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

مشكلة عدم الحصول على المال

وهذا يعتبر مكسبًا هائلًا، لاسيما في بلد، تحصل فيه الأسرة في المتوسط على حوالي 22 ألف دولار سنويًا، لكن كانت هناك مشكلة أنها لم تتمكن من الحصول على المال.
واتجهت حفيظة، وهي مديرة ومؤسسة مشاركة في شركة للموارد البشرية إلى موقع "لينكد إن" للتنفيس عن مشاعرها التي كانت مزيجًا من الشعور بالارتياح والضيق.

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الأخطاء في الحسابات

ونشرت يوم 29 نوفمبر: "عزيزي مايبنك، أقدر أنك جعلتني أشعر أن تجربتي المصرفية، لا تنسى"، مضيفة: أن "الأخطاء في الحسابات أصبحت قضية متكررة بالنسبة لها".
أما البنك فقد ذكر أن القضية، التي تحدثت عنها أولًا صحيفة "نيو ستريتس تايمز" قد تم حلها.

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وكالة بلومبرج للانباء صحيفة نيو ستريتس تايمز ماليزيا موقع لينكد إن

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