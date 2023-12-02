السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

اليوم، مؤتمر صحفي لريكاردو قبل مواجهة فيوتشر والهلال الليبي بالكونفدرالية

ريكاردو، فيتو
ريكاردو، فيتو

الكونفدرالية، يعقد اليوم السبت مؤتمر صحفي للبرتغالي ريكاردو المدير الفني لفريق فيوتشر قبل مواجهة الهلال الليبي غدا الأحد بالبطولة الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن يرافق ريكاردو احد نجوم الفريق خلال مؤتمر اليوم الذي يسبق المران الأخير لفيوتشر بليبيا.

 

موعد مباراة فيوتشر والهلال الليبي

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على الهلال الليبي غدا الأحد على ملعب ستاد شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وصول بعثة بيراميدز الي ليبيا

وصلت بعثة فريق مودرن فيوتشر، إلى ليبيا امس، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال الليبي بالكونفدرالية.

وفاز مودرن فيوتشر على سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف نظيف في أولى جولاته بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

قائمة فيوتشر برحلة ليبيا

وأعلن البرتغالي ريكاردو المدير الفني لفريق فيوتشر قائمة فريقه لرحلة ليبيا استعدادا لمواجهة الهلال الليبي بالبطولة الكونفدرالية

وضمت بعثة مودرن فيوتشر ٢٢ لاعبا وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، باسم علي، محمد عبد السلام، علي الفيل، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، احمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كلًا من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة رفقة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ.

طاقم تحكيم مباراة فيوتشر والهلال الليبي 

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيى نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع.

ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز في أولى مواجهاته بدور المجموعات أمام فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

 

فيوتشر يفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي

خطف فريق مودرن فيوتشر فوزا صعبا من أنياب سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر غنام محمد في الدقيقة 76 من المباراة.

 

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة  صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة   3 نقاط

فيوتشر     3 نقاط

 سوبر سبورت   0

الهلال الليبي      0

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ورفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة.

 

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة  صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة   3 نقاط

فيوتشر     3 نقاط

 سوبر سبورت   0

الهلال الليبي      0

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الكونفدرالية ريكاردو فيوتشر الهلال الليبي مباراة فيوتشر والهلال الليبي

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