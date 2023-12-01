الكونفدرالية، فيوتشر يخوض أول تدريباته في ليبيا استعدادا لمواجهة الهلال (صور)

الكونفدرالية، خاض فريق مودرن فيوتشر، أول تدريباته في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الهلال الليبي وفيوتشر

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على الهلال الليبي يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تدريب مودرن فيوتشر على ملعب الهلال الليبي في مدينة بنغازي، على أن يخوض تدريبه الأخير غدًا السبت على ملعب المباراة "ملعب ستاد شهداء بنينا".

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وصول بعثة بيراميدز الي ليبيا

وصلت بعثة فريق مودرن فيوتشر، إلى ليبيا منذ قليل، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال الليبي بالكونفدرالية.

وفاز مودرن فيوتشر على سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف نظيف في أولى جولاته بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

قائمة فيوتشر برحلة ليبيا

وأعلن البرتغالي ريكاردو المدير الفني لفريق فيوتشر قائمة فريقه لرحلة ليبيا استعدادا لمواجهة الهلال الليبي بالبطولة الكونفدرالية

وضمت بعثة مودرن فيوتشر ٢٢ لاعبا وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، باسم علي، محمد عبد السلام، علي الفيل، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، احمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كلًا من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة رفقة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ.

طاقم تحكيم مباراة فيوتشر والهلال الليبي

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيى نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع.

ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز في أولى مواجهاته بدور المجموعات أمام فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

فيوتشر يفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي

خطف فريق مودرن فيوتشر فوزا صعبا من أنياب سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر غنام محمد في الدقيقة 76 من المباراة.

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة 3 نقاط

فيوتشر 3 نقاط

سوبر سبورت 0

الهلال الليبي 0

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ورفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة.

فيوتشر يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين

قرر علاء ميهوب، مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، إيقاف مستحقات اللاعبين بعد الخسارة أمام الزمالك الأربعاء، بهدفين دون رد في بطولة الدوري الممتاز.

وقام علاء ميهوب بتعنيف اللاعبين بشدة بعد انتهاء اللقاء وأكد لهم أن إيقاف المستحقات ليس بسبب الهزيمة من الفريق الأبيض خاصة مشيرا إلى أن أي فريق معرض للخسارة ولافتا إلى أن قراره جاء لظهور اللاعبين بمستوى سيئ وأنهم لم يظهروا الروح القتالية داخل الملعب.

وطالب ميهوب جميع اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة والتي تشهد مشاركة الفريق بدور المجموعات للبطولة الكونفدرالية ومباريات الدوري وكذلك بطولة السوبر المصري في الإمارات.

ولم يكتفِ علاء ميهوب الذي ظهر عليه علامات الغضب من اللاعبين بعد الهزيمة أمام الزمالك بإيقاف المستحقات بل أصدر قرارا بخصم جزء من مستحقات بعض اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء وظهروا بعيدين عن مستواهم.