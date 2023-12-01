الترطيب العميق للشعر يجعله حيوي ولامع وذات مظهر صحي، لذا تهتم الفتيات كثيرا بترطيب الشعر يوميا للحفاظ على جماله.

والترطيب العميق للشعر لا يكون من خلال المركبات فقط بل من خلال الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر وترطبه.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر وجعله أملس كالحرير

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب الشعر وجعله أملس كالحرير.

المكونات:-

ثمرة موز

بابايا بنفس كمية الموز

الطريقة:-

نحضر المكونات ونهرسها معا جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

ثم نفرد القناع على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركه حتى يجف.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ويكون خالى من السولفات.

ثم نجفف الشعر ونرطبه.

نكرر الوصفة مرة اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر وجعله أملس كالحرير، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.