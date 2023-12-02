دويدار: الزمالك كبير وخيره على الجميع ولن يقف على أي لاعب

أكد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، أنه من ناشئين القلعة البيضاء وتربى داخل جدران النادي.

وقال دويدار فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، على قناة الزمالك: "الزمالك خيره على الجميع وآرائي دائمًا في خدمة النادي، وكنت من ناشئين النادي وكان معي علاء علي وصلاح عاشور وحازم إمام وأيضًا محمد طارق عضو المجلس الحالي".

وأضاف: "أبارك لمجلس إدارة النادي الحالي وأثق بقدرتهم على النجاح في المهمة الصعبة".

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وطالب أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، جماهير القلعة البيضاء بمساندة ودعم النادي خلال الفترة الحالية.

وقال دويدار: "الزمالك لن يقف على أي لاعب مهمًّا كان اسمه، والفريق يلعب بشكل جماعي ولا يجب الاعتماد على لاعب بعينه".

وأضاف: "أطالب جماهير الزمالك بمساندة جميع اللاعبين والنادي فقط وليس تشجيع لاعب معين".

دويدار: مجلس الزمالك يبذل مجهود كبير لحل الأزمات



وأكد أحمد دويدار أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يبذل أقصى مجهود من أجل خدمة النادي.

وقال دويدار: "مجلس الإدارة لديه مهمة ثقيلة للغاية ويعمل على إيجاد الحلول لجميع الأزمات التي كان يُعاني منها النادي خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "أتمني التوفيق للمجلس الحالي فى مهمته، وأطالب الجماهير بالصبر عليهم لأن النجاح يتطلب الصبر".



مباراة الزمالك وسوار الغيني

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء غدا الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعقد في الواحدة ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للاتفاق على زي الفريقين في اللقاء وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب أفريقي أبو نجيل توم.

وكان الزمالك فاز على أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل، في إطار مباريات الجولة الأولى لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مؤتمر معتمد جمال

ويعقد في الثامنة مساء اليوم السبت باستاد السلام المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الرابعة والنصف عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة بطل غينيا.

وسيقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني في الثامنة والنصف مساء اليوم، على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسي في التاسعة مساءً باستاد السلام.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني

تقام مباراة الزمالك وسوار الغيني يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني

وتنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًّا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

الزمالك وسوار الغيني

ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.