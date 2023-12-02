فييرا: شيكابالا جزء من تاريخ الزمالك والكرة المصرية وزيزو موهبة عالية وقيمة فنية كبيرة

أكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض، هو جزء من تاريخ القلعة البيضاء.

وقال فييرا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبو العلا، على قناة الزمالك: "شيكابالا جزء من تاريخ نادي الزمالك والكرة المصرية والحديث عنه مثل الحديث عن أساطير الزمالك أمثال حازم إمام وطارق يحيى وغيرهم ممن أثروا في تاريخ النادي".

وأضاف: "شيكابالا لا يزال لاعبًا مهمًّا وجيدًا والمدربون الذين دربوه في السنوات الأخيرة استغلوا إمكانياته جيدًا نظرًا لخبرته الكبيرة التي تمكنه من مساعدة الفريق عندما ينزل إلى الملعب خلال المباريات الهامة، كما أعتقد أنه لاعب رائع ولديه موهبة عالية ويعتبر تاريخ في نادي الزمالك".

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وأشاد البرتغالي جورفان فييرا بإمكانيات أحمد مصطفي "زيزو"، لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء.ق

وقال فييرا: "زيزو فهو جزء من الجيل الحديث للنادي لقد أظهر موهبة عالية وهو قيمة فنية كبيرة للفريق".

وأضاف: "زيزو يكتسب خبرة أكبر في السنوات القادمة، وسيحصد العديد من البطولات مع نادي الزمالك وسيحقق أرقامًا فردية".

مباراة الزمالك وسوار الغيني

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء غد الأحد المقبل بإستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعقد في الواحدة ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للاتفاق على زي الفريقين في اللقاء وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وممثلو النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب أفريقي أبو نجيل توم.

وكان الزمالك فاز على أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل، في إطار مباريات الجولة الأولى لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مؤتمر معتمد جمال

ويعقد في الثامنة مساء اليوم السبت بإستاد السلام المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الرابعة والنصف عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة بطل غينيا.

ويقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني في الثامنة والنصف مساء اليوم، على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسي في التاسعة مساءً بإستاد السلام.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني

تقام مباراة الزمالك وسوار الغيني يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني

وتنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًّا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

الزمالك وسوار الغيني

ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.