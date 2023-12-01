السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

مدرب سوار الغيني: أعلم نقاط القوة والضعف في الزمالك ودرسته جيدا

فريق الزمالك لكرة
فريق الزمالك لكرة القدم، فيتو

الزمالك، تحدث عدى بن عمار المدير الفني لفريق سوار الغيني، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام الزمالك، المحدد لها الأحد المقبل باستاد السلام في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

وقال بن عمار: أعلم جيدا أننا سنواجه فريقا كبيرا وعملاقا داخل القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن مباراة الزمالك ستكون فرصة لإظهار قدراتنا في بطولة الكونفدرالية

 

وتابع بن عمار في تصريحات تليفزيونية، حضرنا إلى القاهرة قبل المباراة بخمسة إستجابة لدعوة الزمالك وعرضه تحمل إقامة الفريق في القاهرة، وهو عرض طيب بالنسبة إلينا فيما يخص ضعف إمكانيتنا المالية، كما أننا حضرنا إلى القاهرة مبكرا للتأقلم على الأجواء داخل مصر.

 

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أوضح بن عمار، الخسارة من ساجرادا الأنجولي كان سببها الأساسي عدم بدء المسابقات المحلية في غينيا، كما أن المباراة كانت هي الأولى على المستوى الرسمي للفريق بالموسم الحالي.

 

وأكد بن عمار، أعرف الزمالك جيدا وأعلم كل شيئ عن نقاط القوة والضعف في الفريق الأبيض، وزيزو وشيكابالا أبرز لاعبي الفريق الأبيض من وجهة نظري، وواجهت شيكابالا منذ 7 سنوات عندما كنت لاعبا في الوداد.   

واختتم بن عمار: سنراقب نقاط القوة في الزمالك جيدا في لقاء الأحد، ونسعى للخروج بأفضل نتيجة ممكنة.

شيكابالا، فيتو

الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة سوار الغيني

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريب الرئيسي عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا للقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك مجموعة من الصور لمران الزمالك عصر اليوم الجمعة قبل موقعة سوار الغيني.

 

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات عبارة عن إطالات وفك العضلات قبل بدء الفقرة الفنية، من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا، بعدما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات أمس الخميس بعد الفوز على مودرن فيوتشر في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز بهدفين دون مقابل.

 

وركز الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وخوض عدة فقرات بدنية تحت متابعة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني وأحمد مجدي مدرب الفريق.

 

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني 

تقام مباراة الزمالك وسوار الغيني يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني 

وتنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

 

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

 

الزمالك وسوار الغيني 

ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

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