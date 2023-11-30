الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

الصحة تحذر من 7 فيروسات تنفسية تنتشر في موسم الشتاء

الفيروسات التنفسية،
الفيروسات التنفسية، فيتو

في موسم الشتاء ومع زيادة الإصابة هذه الفترة بأعراض الرشح وارتفاع درجة الحرارة والسعال سواء بين الكبار والأطفال.

 

7 فيروسات تنفسية تنتشر في موسم الشتاء

وحذرت وزارة الصحة والسكان من وجود 7 فيروسات تنفسية تنتشر في موسم الشتاء.
 

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه في آخر 4 سنوات كانت معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية التي ترتفع في مثل هذا الوقت من السنة، ثابتة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الفيروسات المنتشرة عبارة عن مجموعة من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي منها:
١- مجموعة فيروسات الأنف Rhino Viruses
٢-الإنفلونزا.
٣-الفيروس المخلوي التنفسي.
٤- فيروس كورونا المستجد.
٥-فيروس نظير الإنفلونزا.
٦- الفيروس الغدي.
٧- فيروس ابشتاين بار.
 

Advertisements

تشابه أعراض الفيروسات التنفسية

أوضحت وزارة الصحة أن جميع الفيروسات التنفسية تتشابه في الأعراض مثل:

 العطس
 الحمى الخفيفة
 الصداع
التهاب الحلق
آلام العضلات
 انخفاض الشهية


ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا لتعزيز المناعة

وأكدت وزارة الصحة ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى.

 

وأشارت الى  توافر اللقاح في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

من جانب آخر، وجه الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة نصائح للحماية من الأنفلونزا في موسم الشتاء.

وقال إن الأنفلونزا عبارة عن  فيروسات متعددة وأكثرها شيوعًا الأنفلونزا من النوع أ، ب وينقسم كل نوع منهما إلى أنواع متعددة موضحًا أنه يتم تسمية الفيروس من خلال اسم البروتين المحيط بالفيروس. 

وأوضح وجود أنواع متعددة من الأنفلونزا أ منها أنفلونزا الطيور والخنازير والأنفلونزا الموسمية والتى تكثر في مواسم معينة خاصة في الشتاء.

 

نصائح للحماية من مضاعفات الأنفلونزا

وأكد أهمية اتباع طرق الوقاية وسرعة التشخيص عند الإصابة وتلقي العلاج حتى لا تسبب الإصابة بالتهاب رئوي وفشل في وظائف التنفس وينتج عنها وفيات متعددة.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة وتناول التطعيمات في بداية موسم الشتاء للحماية من الإصابة بالمضاعفات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الاصابة بالفيروسات الدكتور حسام عبدالغفار الانفلونزا التهاب الحلق المخلوى التنفسي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة فيروس المخلوي التنفسي فيروس ابشتاين بار فيروس كورونا المستجد فيروسات تنفسية فيروسات الأنف وزارة الصحة

مواد متعلقة

مدير منظمة الصحة العالمية يكشف عن قائمة أمراض مرعبة تتفشى فى غزة

أهالي غزة يواجهون تهديدا أكبر من القصف العسكرى، بيان عاجل من الصحة العالمية

هل هناك زيادة في أعداد الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي، الصحة تكشف مفاجأة

الأكثر قراءة

حيوان غريب يثير الرعب في الشرقية، والأهالي يستغيثون بالمسؤولين لإنقاذهم (صور)

دوري أبطال أوروبا، 11 فريقا يحجزون مقاعدهم في ثمن النهائي

وزير التموين للمصريين: محدش يسأل الفلوس راحت فين بصوا على أصولكم

وزير التموين يعتذر ويكشف مفاجأة عن سعر كيلو السكر بداية العام المقبل

كتائب القسام تنشر فيديو للحظة تسليم الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين بغزة

لحظة مغادرة حافلة الأسرى الفلسطينيين المحررين سجن عوفر باتجاه رام الله (فيديو)

اتحاد كتاب مصر يرشح هؤلاء لنيل جوائز النيل والتفوق والتقديرية

انتظر العالم ليتغير، انطلاق قمة المناخ COP28 بدبي خلال ساعات

Advertisements

منوعات

المزيد

ياسمين صبري: لست متزوجة ولو حصل هاعلن أمام العالم كله

جماهير جالطة سراي ترفع أعلام فلسطين في مباراة مانشستر يونايتد

انطلاق فعاليات مهرجان Bird Said 2023 لمراقبة وتصوير الطيور ببورسعيد

متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون في تنظيم المهرجان المصري للزيتون

المزيد

خدمات

المزيد

شروط حجز شقق جنة بالطرح التكميلي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية