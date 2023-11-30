الصحة تحذر من 7 فيروسات تنفسية تنتشر في موسم الشتاء

في موسم الشتاء ومع زيادة الإصابة هذه الفترة بأعراض الرشح وارتفاع درجة الحرارة والسعال سواء بين الكبار والأطفال.

7 فيروسات تنفسية تنتشر في موسم الشتاء

وحذرت وزارة الصحة والسكان من وجود 7 فيروسات تنفسية تنتشر في موسم الشتاء.



وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه في آخر 4 سنوات كانت معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية التي ترتفع في مثل هذا الوقت من السنة، ثابتة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الفيروسات المنتشرة عبارة عن مجموعة من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي منها:

١- مجموعة فيروسات الأنف Rhino Viruses

٢-الإنفلونزا.

٣-الفيروس المخلوي التنفسي.

٤- فيروس كورونا المستجد.

٥-فيروس نظير الإنفلونزا.

٦- الفيروس الغدي.

٧- فيروس ابشتاين بار.



Advertisements

تشابه أعراض الفيروسات التنفسية

أوضحت وزارة الصحة أن جميع الفيروسات التنفسية تتشابه في الأعراض مثل:

العطس

الحمى الخفيفة

الصداع

التهاب الحلق

آلام العضلات

انخفاض الشهية



ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا لتعزيز المناعة

وأكدت وزارة الصحة ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى.

وأشارت الى توافر اللقاح في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

من جانب آخر، وجه الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة نصائح للحماية من الأنفلونزا في موسم الشتاء.

وقال إن الأنفلونزا عبارة عن فيروسات متعددة وأكثرها شيوعًا الأنفلونزا من النوع أ، ب وينقسم كل نوع منهما إلى أنواع متعددة موضحًا أنه يتم تسمية الفيروس من خلال اسم البروتين المحيط بالفيروس.

وأوضح وجود أنواع متعددة من الأنفلونزا أ منها أنفلونزا الطيور والخنازير والأنفلونزا الموسمية والتى تكثر في مواسم معينة خاصة في الشتاء.

نصائح للحماية من مضاعفات الأنفلونزا

وأكد أهمية اتباع طرق الوقاية وسرعة التشخيص عند الإصابة وتلقي العلاج حتى لا تسبب الإصابة بالتهاب رئوي وفشل في وظائف التنفس وينتج عنها وفيات متعددة.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة وتناول التطعيمات في بداية موسم الشتاء للحماية من الإصابة بالمضاعفات.