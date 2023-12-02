السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

تجدد الحرب في غزة، جيش الاحتلال يقصف مناطق سكنية جنوب القطاع

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على قطاع غزة، فيتو

العملية البرية في غزة، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية جديدة شرق خان يونس بشكل مكثف، الأمر الذي قد يسفر عن مزيد من الشهداء والمصابين.

 

قصف جنوب قطاع غزة

وأكدت: أن قوات الاحتلال تقصف عدة مناطق سكنية بجنوب قطاع غزة، ونقل المصابين الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، إلى مستشفى ناصر الواقعة في خان يونس بقطاع غزة.

 

عودة الهدنة في قطاع غزة

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء أمس  الجمعة، إن الدوحة ملتزمة بمواصلة الجهود مع شركائها للعودة إلى التهدئة في قطاع غزة.

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وأضاف أن "استمرار القصف على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع".

وسبق أن أصدرت الخارجية القطرية بيانًا، أمس الجمعة، أعربت فيه عن أسفها الشديد لاستئناف الحرب، لافتة في الوقت ذاته إلى أن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مستمرة بهدف العودة للهدنة التي استمرت أسبوعًا.

وأكد البيان أن الدوحة ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار جهودها، وستفعل ما يلزم للعودة إلى التهدئة، مشيرًا إلى أن "مواصلة قصف غزة تعقد جهود الوساطة وتعمق الكارثة الإنسانية في القطاع".

استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي علي دير البلح وخان يونس

قطر تؤكد التزامها بمواصلة جهود العودة إلى التهدئة في غزة

 

ووفق ما نقلت "فرانس برس" عن مصدر مطلع، فإن المفاوضات القطرية المصرية مع الإسرائيليين وحركة حماس مستمرة، وأن الوسطاء القطريين والمصريين على اتصال مع الجانبين منذ استئناف القتال في غزة.  

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 178 فلسطينيًّا استشهدوا و589 آخرين أصيبوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ انتهاء الهدنة.

 

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