السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

"ألتيرا" أكبر أداة استثمارية خاصة في العالم لمكافحة تغير المناخ

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن التزام بقيمة 30 مليار دولار أمريكي لآلية المناخ التحفيزية التي تم إطلاقها حديثًا “ألتيرا”، والتي ستدفع الجهود الدولية إلى الأمام لإنشاء نظام تمويل مناخي أكثر عدالة، مع التركيز على تحسين الوصول إلى التمويل من أجل المناخ.
 

وبهذا الالتزام بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، تصبح “ألتيرا” أكبر أداة استثمارية خاصة في العالم لمكافحة تغير المناخ وستهدف إلى تعبئة 250 مليار دولار أمريكي عالميًا بحلول عام 2030. وتهدف إلى توجيه الأسواق الخاصة نحو الاستثمارات المناخية والتركيز على تحويل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. حيث كان هناك نقص في الاستثمار التقليدي بسبب ارتفاع المخاطر المتصورة في تلك المناطق الجغرافية.

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تمويل العمل المناخي

وأكد الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ cop28 أن تمويل العمل المناخي ليس متاحًا في الوقت الحالي، ولا يمكن الوصول إليه أو تحمل تكلفته بدرجة كافية حيثما تكون هناك حاجة إليه، وبحلول عام 2030، ستحتاج الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 2.4 تريليون دولار أمريكي سنويا لمعالجة تغير المناخ. ولهذا السبب جعل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين من إصلاح تمويل المناخ ركيزة أساسية لخطة عمله وعمل على تقديم حلول طموحة، بما في ذلك تعبئة الأسواق الخاصة على نطاق واسع.

وقد وصف رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الدكتور سلطان الجابر، إطلاق الآلية بأنه "لحظة حاسمة" في خلق حقبة جديدة من التمويل الدولي للمناخ.

وأضاف الدكتور الجابر، الذي سيترأس مجلس إدارة ألتيرا أنها ستوفر حلًا تحويليًا لجذب رأس المال الخاص، وسيؤدي حجمها وهيكلها إلى إحداث تأثير مضاعف في الاستثمار الذي يركز على المناخ، مما يجعلها أداة لا مثيل لها. ويعكس إطلاقه أجندة عمل رئاسة مؤتمر الأطراف والجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لجعل تمويل المناخ متاحًا وسهل المنال وبأسعار معقولة.

وسيتولى السفير ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر COP28، منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وسيكون لدى ألتيرا فريق من المتخصصين في الاستثمار المناخي الذين يتمتعون بسجل حافل من الاستثمار في الأسواق الناشئة والنامية.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس شركة ألتيرا على يد شركة Lunate، وهي شركة مستقلة لإدارة الاستثمارات العالمية، ويقع مقرها في سوق أبو ظبي العالمي.

وألتيرا هي واحدة من مجموعة من المبادرات التي يقودها التمويل والتي تم إطلاقها خلال COP28 لتسريع التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وقال السفير السويدي إن ألتيرا تعتبر عنصرًا حاسمًا في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء نظام بيئي عالمي للتمويل الأخضر يحفز ويمكّن نمو اقتصاد مناخي جديد، وستعمل على بناء مشهد استثماري مناخي نابض بالحياة مما يزيد من تحفيز الاستثمار في الجنوب العالمي.

وسيكون لدى ألتيرا هيكل مبتكر من جزأين لتحفيز الأفكار الجديدة، وتحفيز الأطر السياسية والتنظيمية، وتحديد الحلول لنشر رأس المال بسرعة عبر سلسلة القيمة بأكملها لاقتصاد المناخ الجديد. ويركز البرنامج على استثمار مخصص لدعم أربع أولويات رئيسية تدعم أجندة عمل COP28، وهي: تحول الطاقة، وإزالة الكربون الصناعي، والحياة المستدامة، وتكنولوجيا المناخ.

وسيقوم برنامج ألتيرا بتوجيه رأس المال المؤسسي نحو الاستثمارات المناخية على نطاق واسع والتي تتمتع بأكبر إمكانات لتسريع الانتقال إلى اقتصاد صافي صفر ومرن للمناخ، وستعمل ألتيرا أيضا  كمستثمر أساسي ومستثمر مشارك في استراتيجيات المناخ، حيث ستخصص رأس المال بشكل مباشر ومن خلال شراكات الصناديق لتحقيق أقصى قدر من التأثير العالم.

وسيوفر برنامج ألتيرا 5 مليارات دولار أمريكي، رأس مال لتخفيف المخاطر لتحفيز تدفقات الاستثمار إلى الجنوب العالمي، مما يعالج بشكل مباشر التحديات التي تحد حاليًا من الاستثمار المناخي والوصول إلى رأس المال بأسعار معقولة.

وتماشيًا مع رسالة COP28 الخاصة بالشمولية الكاملة، سيعمل برنامج ألتيرا أيضًا على خلق فرص للاستفادة من التمويل الميسر لزيادة جذب الاستثمار المناخي إلى أقل البلدان نموًا (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS).

 

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