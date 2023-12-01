البيت الأبيض يطالب حماس بإعداد قائمة بالأسرى لإدخال المساعدات لـ غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة، طالب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، حركة حماس بتقديم لائحة بالأسرى من أجل استمرار تدفق المساعدات.



وقال البيت الأبيض: إنهم يعملون مع الإسرائيليين لإعادة المساعدات، لكن لحماس أيضا دور لتلعبه بإعداد قائمة بالأسرى، مشيرا إلي رغبتهم في رؤية الإفراج عن المزيد من الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

وقبل وقت سابق كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية زودت إسرائيل بـ 100 قنبلة من طراز " BLU" الخارقة للتحصينات والتي يبلغ وزن الواحدة منها ألفي رطل.



هجوم إسرائيلي على مخيم جباليا

وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم القنبلة في الهجوم على مخيم ومدينة جباليا شمال قطاع غزة مما أسفر عن سقوط 100 شهيد فلسطيني جراء الهجوم.

وفي وقت سابق فجر مسئول عسكري أمريكي، مفاجأة من العيار الثقيل تكشف مدى انتهاك حكومة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي، حيث ارتكبت مجزرة في مخيم جباليا، قائلا: إن إسرائيل ألقت قنبلتين، تزن كل واحدة منهما أكثر من 900 كيلوجرام، في غارة جوية على مخيم جباليا بقطاع غزة يوم 31 أكتوبر الماضي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسئول الأمريكي قوله: إن 90% من القنابل التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي لقصف غزة، موجهة بالأقمار الاصطناعية، وبعضها يزن حوالي طنا.

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وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مخيم جباليا 31 أكتوبر الماضي، أسفرت عن سقوط 400 فلسطيني بين شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة في غزة.



وقالت الوزارة حينها: إن جيش الاحتلال اقترف "مجزرة مروعة" جديدة بعد أن قصف حيا سكنيا محاذيا للمستشفى الإندونيسي في جباليا شمالي غزة.

وادعى جيش الاحتلال أن الضربة التي وجهها في جباليا كانت تستهدف "قياديا كبيرا" في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، هو المسؤول عن المعارك في شمال غزة منذ بدء الحرب، وفق تعبير المتحدث باسم الجيش.

ونفت حماس الادعاء قائلة: إن "حديث العدو الصهيوني الإرهابي عن وجود أحد قادة حماس في جباليا مكان المجزرة، كاذب ولا أساس له".

وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أن المجزرة أسفرت عن سقوط 400 بين شهيد وجريح، وفق حصيلة أولية، مؤكدة أن العدد قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة مستشفى المعمداني، لأن المنطقة التي قصفت كانت "مكتظة بالسكان".

وفى يوم الثلاثاء 31 أكتوبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن مخيم جباليا تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، لافتة إلي وقوع عدد هائل من الشهداء.