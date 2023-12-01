أردوغان ينتقد استئناف إسرائيل العدوان على غزة

أكد مكتب الرئيس التركي، اليوم الجمعة، أن أردوغان قال خلال لقاء جمعه مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن استئناف إسرائيل لهجماتها على غزة بعد انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعًا "أمر سلبي للغاية".

والتقى الزعيمان الإماراتي والتركي على هامش قمة "cop28" في دبي.

وقالت الرئاسة إن أردوغان التقى أيضًا رئيسي وزراء اليابان وإيطاليا؛ لمناقشة قضية غزة، وكذلك مع نظيره من أوزبكستان.

وأضاف المكتب، في بيان، أن "الرئيس أردوغان، الذي أشار إلى أن استئناف الاشتباكات أمر سلبي للغاية، قال إن تركيا تعمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

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وتابع أن أردوغان قال أيضًا إن تركيا تبذل قصارى جهدها لوقف المذبحة التي ترتكبها إسرائيل، لكن العالم الإسلامي يحتاج إلى العمل بشكل موحد.

وفي الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، انتهت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، واستأنف الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، وسط تبادل اتهامات بين طرفي الحرب بخرق الاتفاق.

وسمحت الهدنة التي استمرت 7 أيام بإجراء عمليات تبادل بين رهائن تحتجزهم الفصائل في غزة وأسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل، كما سمحت بدخول مساعدات إنسانية للقطاع.

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