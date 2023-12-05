شريف عبد المنعم: الأهلي قادر على التتويج بدوري الأبطال.. المنافسة شرسة بالدوري.. وأرفض الهجوم على كولر لهذا السبب (حوار)

شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق فتح قلبه في حوار خاص لفيتو تحدث فيه عن شكل المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم وعن قدرة الأهلى على الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وعن احتياجات المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي القادم وعن فرص المنتخب الوطني في المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

في البداية حدثنا عن رأيك في شكل المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم؟

المنافسة على لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي سوف تكون شرسة للغاية في ظل المستوى المميز الذي يقدم فريق ببراميدز الذي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين فضلا عن وجود الأهلى المرشح الأول للفوز باللقب الى جانب الزمالك الذي يظل المنافس التقليدي للمارد الأحمر في كل البطولات مهما كان مستواه الفني.

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وماذا عن فرص الأهلى فى الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم؟

الأهلى يظل المرشح الأول للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم التانى على التوالي والثانى عشر في تاريخ القلعه الحمراء وذلك رغم تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة الماضية لكن لاعبو الفريق الأحمر يملكون خبرات كبيرة تجعلهم قادرين على الفوز باللقب الإفريقي خاصة بعد تخطى دور المجموعات واللعب في الأدوار الإقصائية التى يظهر فيها شخصية لاعبى الأهلى دائما ويكونوا عند حسن ظن الجميع ويتوجون دائما باللقب الإفريقي الذي أصبح في السنوات الأخيرة البطولة المحببة لدى جماهير القلعه الحمراء.

مارسيل كولر مدرب الأهلى يتعرض للانتقادات شديدة من قبل الجماهير ما تعليقك؟

هذا قدر مدرب الأهلى فهو دائما مطالب بتحقيق الفوز في جميع المباريات وتحقيق كل الألقاب وهذا الأمر غير منطقى في كرة القدم، لكنى ارفض الهجوم عليه نظرًا لأن الفريق يتعرض لظروف شديدة من ضغط المباريات وكثرة الإصابات واثق في قدرته على عودة الفريق إلى الطريق الصحيح والحصول على جميع البطولات مثلما حدث في الموسم الماضي.

وماذا عن حظوظ الأهلى فى كأس العالم للأندية؟

الأهلى بإمكانه الوصول إلى الأدوار النهائية في بطولة كأس العالم للأندية حال نجاحه في تخطى عقبة إتحاد جدة السعودي الذي أرى أنه الأقرب لمواجهة الأهلى فى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

برأيك ما الصفقات التي يحتاج الأهلى الى التعاقد معاها في الميركاتو الشتوي القادم؟

الأهلى يحتاج إلى التعاقد مع ثلاثة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بداية من مهاجم قوى ومدافع بنفس مستوى محمد عبد المنعم مدافع الفريق وصانع ألعاب بنفس امكانيات محمد مجدى افشه صانع ألعاب الفريق.

وماذا عن إمام عاشور لما يقدم إضافة في هذا المركز؟

إمام عاشور لاعب مميز وسوف يكون إضافة كبيرة للنادى الأهلى خلال الفترة المقبلة لكنى أرى أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه حتى الآن والذي ينتظر منه كل جمهور النادي الأهلي.

اخيرا وبعيدا عن الأهلى برأيك هل المنتخب الوطني قادر على المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024؟

اتصور أن أداء المنتخب الوطني أمام منتخب كبير بحجم المنتخب الجزائري في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 جعل الجميع يشعر بقدرة المنتخب على الوصول إلى الأدوار النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمنافسة على اللقب الإفريقي.